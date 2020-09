Przedszkolanka miała kontakt z dziećmi z II i V grupy. Zostały one objęte kwarantanną. Informację przekazał w środę główny specjalista w wydziale komunikacji społecznej magistratu Grzegorz Śliżewski. Jak dodał, izolacja dotyczy także pracowników przedszkola, którzy mieli kontakt z zakażoną nauczycielką.

Koronawirus u przedszkolanki. Dzieci i pracownicy placówki na kwarantannie

Kwarantanna rozpoczyna się w środę i potrwa do 23 września. Jak poinformował Śliżewski, przedszkole zostało zdezynfekowane i wykonano ozonowanie, by mogły do niego uczęszczać dzieci z pozostałych trzech grup przedszkolnych. W środę rano w placówce podopiecznych było mniej niż zazwyczaj.

Dyrekcja przedszkola apeluje do rodziców dzieci nieobjętych kwarantanną „o ich obserwację, a w miarę możliwości o pozostawienie w domu”, a także o kontakt z przedszkolem „w przypadku stwierdzenia złego samopoczucia u dzieci”.

Zachodniopomorskie. Trzy szkoły w Koszalinie z nadzorem epidemiologicznym

To nie pierwszy przypadek koronawirusa w placówce w Koszalinie. W związku z wykryciem zakażenia u jednej z uczennic Szkoły Podstawowej nr 17, w klasie, w której uczy się dziecko, wprowadzono za zgodą sanepidu od wtorku zdalne nauczanie. Objętych nim zostało także część dzieci z innej klasy, ponieważ miały one kontakt z zakażoną podczas wspólnej lekcji wychowania fizycznego.

Nadzorem epidemiologicznym objęte są natomiast trzy szkoły w Koszalinie: całe II Liceum Ogólnokształcącego, jedna klasa w V LO i cztery w Zespole Szkół nr 9.

W Zachodniopomorskiem kwarantanną i zdalnym nauczaniem do 13 września objęte są jeszcze dwie klasy Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie. U dwóch uczennic pierwszej klasy technikum i szkoły branżowej potwierdzono COVID-19. Nastolatki miały zostać zakażone koronawirusem podczas wakacyjnego obozu w górach. Pojawiły się w szkole jedynie na apelu 1 września, który był zorganizowany w reżimie sanitarnym wyłącznie dla uczniów klas pierwszych. Stacjonarnych zajęć dydaktycznych nie rozpoczęły.

Od poniedziałku pracuje normalnie szkoła w Żabnicy. Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima nie rozpoczęła tam roku szkolnego w normalnym trybie. Do 6 września nauka prowadzona była w trybie zdalnym w związku z zakażeniem koronawirusem nauczycielki i koniecznością objęcia kwarantanną pracowników szkoły.

RadioZET.pl/PAP