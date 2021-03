Żadnego luzowania obostrzeń przed wakacjami nie będzie? Rzecznik MZ komentuje

Ministerstwo Zdrowia przekazało w czwartek, że wykryto aż 21 045 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej na Mazowszu - 3 756. To największa dzienna liczba nowych przypadków od początku tego roku. Zmarło 375 chorych. Tydzień temu – 4 marca – było 15 250 nowych przypadków, a dwa tygodnie temu – 25 lutego.

- Przekroczyliśmy pułap 21 tys. zakażeń, co pokazuje, że epidemia się rozwija. Trzecia fala rośnie, mimo że w ostatnich dniach ta tendencja wzrostowa słabła, to dzisiaj w raporcie mamy podbicie - powiedział. Andrusiewicz odniósł się też do rosnącej liczby zgonów. - To pokłosie wcześniejszego wzrostu zakażeń - stwierdził.

- Dzisiejszy wynik jest dobitnym świadectwem tego, jak potrzeba nam odpowiedzialności. Jeżeli myślimy o wakacjach, o jakimkolwiek poluzowaniu na wiosnę, w kwietniu, to musimy zachować maksimum odpowiedzialności, ponieważ ta trzecia fala rośnie - powiedział. Dodał, że wiek pacjentów hospitalizowanych spada. - Na oddziałach widzimy coraz więcej młodszych pacjentów, którzy często bagatelizuję objawy COVID-19. Średnia wieku spadła do około 62 lat - powiedział.

Przypomnijmy, że dziś (w czwartek 11 marca) odbędzie się konferencja ministra zdrowia ws. obostrzeń. Konferencję będziemy transmitować na żywo.

RadioZET.pl/PAP