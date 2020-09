Zakaz lotów zawiera wykaz 44 państw i terytoriów, z których nie są realizowane połączenia lotnicze od 2 do 15 września 2020 br. Wykaz państw i terytoriów, z których wykonywanie lotów jest objęte zakazami w ruchu lotniczym, został sporządzony w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control) według stanu na 24 sierpnia i co do zasady uwzględnia 14 dniową skumulowaną liczbę zachorowań na koronawirusa na 100 000 osób przy współczynniku przekraczającym 60.

Do Polski nie będą mogły przylatywać samoloty z m.in. Belize, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Brazylii, Hiszpanii, Izraela, Albanii, Indii, Malty, Mołdawii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Luksemburga, Wspólnoty Bahamów.

Zakaz lotów. ''Pomarańczowa'' lista krajów

''Pomarańczowa'' lista krajów to miejsca ze współczynnikiem przekraczającym 60 zachorowań na 100 tysięcy osób. Kraje te na razie nie są objęte zakazem lotów, ale w każdej chwili może się to zmienić. MSZ odradza podróże w te strony, ale ich nie zakazuje. Są to:

Andora, Aruba, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Chorwacja, Francja, Gibraltar, Guam, Gujana, Gwatemala, Monako, Palestyna, Polinezja Francuska, Portoryko, Saint-Martin, San Marino, Trynidad i Tobago, Ukraina, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Wyspy Owcze, Wyspy Turks i Caicos, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zakaz lotów nie dotyczy samolotów wykonujących loty międzynarodowe m.in. na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów; realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Polski oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl