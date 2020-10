Zakaz lotów w ruchu międzynarodowym zostanie przedłużony do 10 listopada. W nowym projekcie rozporządzenia skierowanym do podpisu premiera znalazły się 34 państwa.

Zakaz lotów w międzynarodowym ruchu lotniczym do 29 państw obowiązuje do wtorku 27 października. Od środy 28 października do 10 listopada br. na liście z zakazem lotów w zw. z koronawirusem znajdą się 34 państwa. Nie ma na niej krajów z Unii Europejskiej, a także Rosji i Ukrainy - wynika z projektu rozporządzenia.

Jak czytamy w uzasadnieniu, wyłączenie z wykazu państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, strefy Schengen ma na celu urzeczywistnienie zasady swobodnego przepływu osób w ramach tych obszarów. Wskazano w nim, że w KE rekomenduje, by państwa członkowskie nie utrudniały wjazdu do nich osób z innych krajów Wspólnoty, lecz stosowały inne ograniczenia.

Zakaz lotów - lista krajów:

Zgodnie z projektem, na liście krajów z zakazem lotów do Polski znalazły się:

Belize,

Bośnia i Hercegowina,

Czarnogóra,

Brazylia,

Nepal,

Gruzja,

Jordan,

Bahrajn,

Maroko,

Izrael, Katar,

Kuwejt,

Libia,

Zjednoczone Emiraty Arabskie,

Albania,

Argentyna,

Armenia,

Chile,

Honduras,

Irak,

Kolumbia,

Kostaryka,

Liban,

Macedonia Północna,

Malediwy,

Mołdawia,

Panama,

Paragwaj,

Peru,

Tunezja,

Wyspy Zielonego Przylądka,

USA,

Oman,

Bahamy.

''Wyłączenie z wykazu Ukrainy i Federacji Rosyjskiej związane jest z wynikającym z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązkiem odbycia kwarantanny przez osoby przekraczające granicę między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą i Federacją Rosyjską" - czytamy w projekcie.

Lista tworzona jest na podstawie danych publikowanych przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 1 tys. mieszkańców według stanu na 19 października przy współczynniku przekraczającym 90 z wyłączeniem UE, Ukrainy oraz Rosji.

RadioZET.pl/PAP