Zakaz lotów pasażerskich przedłużony. Rząd wyda kolejne rozporządzenie

Ograniczenia w lotach pasażerskich w związku z koronawiusem zostaną przedłużone. W czwartek w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się nowy projekt rozporządzenia.

Zakaz lotów przedłużony. Nowy projekt rozporządzenia

Wprowadza on zakaz wykonywania międzynarodowych połączeń lotniczych z lotnisk położonych na terytorium państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców co do zasady przekracza 270. Z zakazu lotów wyłączone są państwa członkowskie UE, Obszar Gospodarczy, Strefa Schengen oraz stany Illinois i Nowy Jork w USA. Wskazane są również warunki odstępstwa od zakazu.

Konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym ma związek z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2. Przypomina się również, że aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów ws. zakazów w ruchu lotniczym utraci moc z końcem dnia 10 listopada 2020 r.

W poprzednim zakazie lotów w międzynarodowym ruchu lotniczym, obowiązującym od środy 28 października, na liście znalazły się 34 państwa. Nie ma na niej krajów z Unii Europejskiej, a także Rosji i Ukrainy. Zgodnie z obecnym rozporządzeniem zakaz wykonywania międzynarodowych lotów cywilnych obejmuje m.in. Stany Zjednoczone, Czarnogórę, Izrael.

