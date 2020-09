Rozporządzenie ws. zakazu lotów ma obowiązywać od 16 do 29 września. Jak zapowiedział w Polsat News wiceminister infrastruktury Marcin Horała, jest to na razie wstępny projekt, jeszcze przed konsultacjami między resortami. "On po weekendzie będzie zaktualizowany o nowe dane. Proszę informować, że ta lista krajów może się jeszcze zmienić, jeśli dane epidemiczne się zmienią - oświadczył.

Zakaz lotów. Na liście m.in. Francja

Minister tłumaczył na antenie Polsat News, że zakaz lotów jest "instrumentem, który zmniejsza prawdopodobieństwo przeniesienia epidemii do Polski". Wskazał też, gdzie jest najgorsza sytuacja dotycząca liczby zakażeń w Europie. Chodzi o Hiszpanię. "Tam statystyczna szansa, żeby się zarazić jest ponad 10 razy większa niż w Polsce" - mówił wiceszef resortu infrastruktury.

Horała poinformował, że zakaz lotów ma obowiązywać do siedmiu państw europejskich. Wśród nich na liście znajdą się: Francja, Hiszpania, Luksemburg, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra i Mołdawia.

Zniesione natomiast mają być obostrzenia do 14 krajów. Chodzi m.in. o Albanię, Maltę, Rumunię oraz Indie.

Epidemia koronawirusa sprawiła, że od środy do 15 września obowiązuje zakaz międzynarodowych połączeń lotniczych z 44 krajów do Polski. Do Polski drogą powietrzną nie dostaną się pasażerowie m.in. z Hiszpanii, Malty, Mołdawii, Czarnogóry czy Stanów Zjednoczonych.

Zakaz warunkowo nie będzie stosowany w przypadku czarterów wykonujących loty na zlecenie biura turystycznego.

RadioZET.pl/Polsat News