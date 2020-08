LOT nie wyklucza, że po 1 września będzie awaryjnie sprowadzał Polaków do kraju

Koronawirus nie odpuszcza. Rząd wydał nowe rozporządzenie ws. zakazów w ruchu lotniczym. Na liście znalazły się 43 kraje, z których samoloty nie będą mogły wylądować w Polsce. Tymczasem LOT nie wyklucza, że będzie sprowadzał Polaków z tych destynacji, które zostaną objęte zakazem bezpośrednich lotów do naszego kraju.

Rozporządzenie weszło w życie 26 sierpnia i będzie obowiązywać do 1 września. Na liście z zakazem lotów, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie pojawiły się m.in. Hiszpania, Malta czy Albania. Nie zdecydowano się bowiem na pierwotny projekt z 21 sierpnia, który zakładał rozszerzenie listy krajów objętych zakazem lotów do 63 i który miał obowiązywać do 8 września.

Tymczasem po 1 września linie lotnicze LOT rozważają sprowadzanie do Polski obywateli, którzy nie będą mogli wrócić do kraju.

Zakaz lotów. LOT rozważa sprowadzanie Polaków do kraju

Jak dowiedziało się Radio ZET, nieoficjalnie chodzi o takie państwa jak Malta, Grecja czy Hiszpania, gdzie ostatnio notuje się wysoką liczbę zakażeń koronawirusem.

Rząd zdecydował we wtorek, że wykaz państw objętych zakazem lotów będzie obowiązywał do 1 września. Kolejna lista krajów miałaby obowiązywać po tym terminie. Mają znaleźć się na niej 63 kraje, w tym Hiszpania, Belgia, Malta i Albania.

"Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz" - mówił Radiu ZET rzecznik narodowego przewoźnika Krzysztof Moczulski.

Nie wykluczamy dodatkowych lotów uruchamianych po to, aby przywieźć turystów, którzy są w danym miejscu. Z końcem sierpnia również kończymy z nielicznymi wyjątkami akcję "Lot na wakacje"

- oświadczył.

Zakaz lotów od 26 sierpnia dotyczy lądowania z lotnisk położonych na terytorium: [LISTA]

Bośni i Hercegowiny Chińskiej Republiki Ludowej Czarnogóry Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej Federacji Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Brazylii Królestwa Arabii Saudyjskiej Królestwa Bahrajnu Królestwa Eswatini Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Państwa Izrael Państwa Katar Państwa Kuwejt Republiki Argentyńskiej Republiki Armenii Republiki Chile Republiki Dominikańskiej Republiki Ekwadoru Republiki Gabońskiej Republiki Gwatemali Republiki Hondurasu Republiki Iraku Republiki Kazachstanu Republiki Kirgiskiej Republiki Kolumbii Republiki Kosowa Republiki Kostaryki Republiki Macedonii Północnej Republiki Malediwów Republiki Mołdawii Republiki Panamy Republiki Peru Republiki Południowej Afryki Republiki Salwadoru Republiki Serbii Republiki Singapuru Republiki Surinamu Republiki Zielonego Przylądka Stanów Zjednoczonych Ameryki Sułtanatu Omanu Wielkiego Księstwa Luksemburga Wielonarodowego Państwa Boliwia Wspólnoty Bahamów

RadioZET.pl