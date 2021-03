Sytuacja epidemiczna powinna się poprawić już niedługo, pod koniec maja, w czerwcu – stwierdził w TVN24 prof. Andrzej Horban. Dodał jednak, że na razie trzecia fala epidemii narasta, a jej szczyt wciąż jest przed nami. Już wkrótce liczba nowych zakażeń może wzrosnąć do 40 tys. dziennie, a to mogłoby oznaczać kolejne decyzje ws. lockdownu.

Prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19, pytany w piątek w TVN24 o to, czy rząd powinien przed Wielkanocą podjąć bardziej radykalne kroki, przeprowadzić lockdown i wydać zakaz przemieszczania się po kraju, stwierdził: "Myślę, że jesteśmy bardzo bliscy tego, ale to wynika z rozsądku. Większość ludzi jest rozsądna".

Przyznał, że w przypadku dużego wzrostu zakażeń "czeka nas powtórka z rozrywki". - Wrócimy do tej sytuacji, która była rok temu. W marcu, kwietniu ulice były puste - powiedział. Dodał, że nadal istnieje spora grupa osób, która uważa, że nie ma wirusa i nie stosuje się do obostrzeń. - Wszystko zależy nadal od społeczeństwa, od tego, jak ludzie zaczną reagować. Apelujemy o powrót do starych zasad – powiedział, podkreślając też, że podczas trzeciej fali epidemii system ochrony zdrowia jest dużo sprawniejszy. - Jednak jest to trzecia fala, ergo, zespół medyczny jest już wytrenowany. Mamy leki, systemy organizacyjne, ale jeżeli będzie więcej osób wymagających hospitalizacji, też powinniśmy dać radę do pewnego stopnia – powiedział.

Szczyt trzeciej fali? Prof. Horban podaje liczby

Zdaniem Horbana zakażenia będą jeszcze narastały i przekroczą poziom z czwartku, czyli rekordowe w tym roku 27 278 zakażeń. Zapytany o to, czy szczyt zachorowań może wynieść 40 tys., odpowiedział, że "coś koło tego". Stwierdził jednak, że takie ujmowanie epidemii jest trochę sztuczne.

- Liczby i statystyki są przewrotne – dodał i wyjaśnił, że chodzi raczej o obserwowanie tygodniowej średniej zakażeń, która jest ważniejszym parametrem. Pytany o to, kiedy będzie lepiej, odpowiedział: "Już niedługo, tzn. koniec maja, czerwiec".

