Zakaz przemieszczania się w Sylwestra i Nowy Rok, nazywany również godziną policyjną, wzbudza największe kontrowersje spośród planów rządu na dodatkowe obostrzenia po 28 grudnia.

Rządzący są dziś bardziej ostrożni w formułowaniu restrykcji, wicerzecznik PiS stwierdził w piątek wręcz, że minister zdrowia pospieszył się ze zwrotem „narodowa kwarantanna”, gdyż chodzi jedynie o mocniejsze obostrzenia.

Wiceminister zdrowia: Policja wyegzekwuje zakaz przemieszczania się w Sylwestra

Rząd ma jednak zamiar ograniczyć podstawową swobodę obywatelską, i to bez wprowadzania stanu nadzwyczajnego. Część prawników z góry kwestionuje ten plan, nazywając go sprzecznym z Konstytucją.

Tymczasem wiceszef MZ Waldemar Kraska zapowiedział, że zakaz przemieszczania się nie będzie martwym prawem. - Sam sylwester będzie na takiej samej zasadzie, jak to było na wiosnę, kiedy było ograniczenie w przemieszczaniu się. Myślę, że patrole policji będą to egzekwować, ponieważ jeżeli wydajemy takie obostrzenie, to trzeba w jakiś sposób to od obywateli wyegzekwować – powiedział w Radiu Plus Kraska.

Wiceminister liczy na rozsądek rodaków i spokojniejszy Sylwester aniżeli w latach poprzednich. - Mam nadzieję, że ten sylwester będzie spokojniejszy, inny, zostaniemy w domu i tam będziemy świętować nadejście nowego roku. Nie na placach dużych, gdzie niestety może dochodzić do zakażeń, bo głowa przy głowie, wielka radość z nadchodzącego nowego roku. Ten rok nadchodzący będziemy świętować w domu – podkreślił Kraska.

RadioZET.pl/Radio Plus