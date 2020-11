Mateusz Morawiecki na sobotniej konferencji prasowej poinformował, że rząd pracuje nad prawnymi możliwościami, które ograniczą przemieszczanie się w okresie świąt Bożego Narodzenia. Premier podkreślił, że redukcja kontaktów społecznych jest tematem fundamentalnie ważnym dla dalszego przebiegu epidemii.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany w poniedziałek w TVP1 o rozwiązanie, nad którym pracuje rząd, zaznaczył, że "pewne zakazy być może się pojawią, ale nie chcę w tej chwili przesądzać, w jaką stronę pójdziemy".

Pracujemy nad tym, aby strumień odwiedzających najbliższych w święta Bożego Narodzenia był jak najmniejszy Waldemar Kraska

Wiceminister zdrowia wyraził nadzieję, że "Polacy w te święta z bólem serca, ale odpuszczą sobie wizyty u najbliższych, a będziemy się spotykali tylko w tym gronie, gdzie razem mieszkamy, bo to jest najbardziej racjonalne w okresie pandemii". – W tej chwili jest w konsultacjach projekt rozporządzenia, w którym chcemy ograniczyć przemieszczanie się osób w czasie świąt Bożego Narodzenia. Jaki będzie końcowy efekt tych konsultacji i jak to rozporządzenie będzie wyglądało, przekonamy się niedługo – dodał. Wyjaśnił, że celem jest to, by ludzie ograniczyli swą aktywność także w okresie świąt, bo to jedyny i najważniejszy element pozwalający zmniejszyć liczbę zakażeń koronawirusem.

Nowe obostrzenia w wigilię, Boże Narodzenie i sylwestra

W projekcie rozporządzenia opublikowanego na rządowych stronach czytamy, że "do dnia 27 grudnia 2020 roku zakazuje się organizowania imprez i spotkań od 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie".

Poseł PiS Marek Suski, który w poniedziałek był gościem Radia ZET, pytany o to, czy popiera wprowadzenie obostrzeń na czas świąt Bożego Narodzenia, odpowiedział: ''Bez entuzjazmu''. – Ale szczerze, nie jest to przecież zachcianka rządu tylko wynik pandemii. Podobać czy się nie podobać. Gdybyśmy mogli pozwolić sobie na dowolne podróżowanie, to pewnie byśmy podróżowali – mówił w rozmowie z Beatą Lubecką polityk partii rządzącej.

