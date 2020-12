Zakaz wychodzenia z domu dla dzieci może rodzić w nastolatkach frustrację i prowadzić do depresji - alarmują eksperci i apelują do premiera Morawieckiego o złagodzenie restrykcji.

Ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 roku. Obecnie w szkołach nie ma zajęć. Do 3 stycznia trwa przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia.

Od poniedziałku 28 stycznia, czyli rozpoczęcia tzw. narodowej kwarantanny, dzieci do 16 roku życia mają zakaz wychodzenia z domów bez opieki dorosłych w dni powszednie do godziny 16:00. Zakaz będzie obowiązywał do końca ferii szkolnych, czyli przez 3 tygodnie. W okresie ferii zimowych dopuszcza się jedynie organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania, tzw. półkolonie dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej.

- To będzie trudny czas - przyznaje w rozmowie z Radiem ZET szef KPRM Michał Dworczyk i dodaje, że trzeba tłumaczyć dzieciom, dlaczego muszą zostać w domach.

Zakaz wychodzenia z domu dla dzieci. Jest apel do premiera

Psycholog Lena Czarnecka w rozmowie z Faktami TVN mówi, że rządowy zakaz dotyczący dzieci i młodzieży budzi niepokój wśród ekspertów. - Co dzieci mają zrobić ze sobą? Co z ich pasjami? Co z perspektywą uprawiania sportów? Wiadomo, że ferie były takim wyczekiwanym okresem, żeby podładować baterie - pyta.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zbiera podpisy pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego o zniesienie zakazu wychodzenia z domu dla dzieci. Zdaniem ekspertów długa izolacja może negatywnie wpłynąć na psychikę najmłodszych i prowadzić do depresji. - 63 procent przeżywa bardzo źle to, że jest zamknięta. Jedna trzecia zbadanych nastolatków oceniła swój stan zdrowia jako zły, albo bardzo zły - mówi Maria Keller-Hamela.

