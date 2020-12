Zakaz wychodzenia z domu. Czarnek: "Ma uchronić społeczeństwo przed umieraniem"

Przemysław Czarnek, pytany o zakaz wychodzenia z domu bez opieki w czasie ferii dzieci do 16. roku życia w godzinach 8.00-16.00 stwierdził, że decyzja ta ma uchronić społeczeństwo przed umieraniem. - Nie robimy tego dlatego, że nam się to podoba - dodał.

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki pytany był we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia o zakaz wychodzenia z domu dzieci i młodzieży do 16 roku życia samych, bez opieki osoby dorosłej, w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00. Zakaz ten został wprowadzony pod koniec października i będzie obowiązywał także w czasie ferii zimowych, które rozpoczną się 4 stycznia i potrwają do 17 stycznia.

Zakaz wychodzenia z domu dla dzieci. Czarnek komentuje

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zbiera podpisy pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego o zniesienie zakazu wychodzenia z domu dla dzieci. Zdaniem ekspertów, długa izolacja może negatywnie wpłynąć na psychikę najmłodszych i prowadzić do depresji.

- Odpowiem wszystkim, którzy krytykują te ograniczenia i zakazy, czy zakazy dotyczące nocy sylwestrowej, ograniczenia w zasadzie, a nie zakazy: kochany bracie, kochana siostro, ludzie umierają setkami na koronawirus, i to, co robimy, nie jest dlatego, że nam się podoba, bo nam się nie podoba, ale dlatego, żeby uchronić społeczeństwo przed umieraniem i tylko po to to robimy - odpowiedział Czarnek.

- Zdecydowana większość społeczeństwa wie, po co są tego ograniczenia, są jakieś wyjątki, które próbują wprowadzić jakiś chaos, ale naprawdę jesteśmy odpowiedzialnym społeczeństwem i wiemy, że te ograniczenia są po to, żeby zwalczyć pandemie koronawirusa i dać sobie szansę wrócić do szkoły - wskazał.

Minister edukacji odniósł się też do pytań o termin rozpoczęcia szczepienia nauczycieli przeciwko Covid-19 - Mam taką nadzieję, bo to wszystko zależy od tego, w jakiej ilości szczepionka się pojawi [...]. Jest takie założenie, żeby szczepienie nauczycieli rozpocząć już w drugiej połowie stycznia. Myślę, że koniec stycznia i luty to jest ten okres, kiedy nauczyciele - oczywiście ci, którzy będą chcieli, bo jest to dobrowolne, pamiętajmy o tym, a zachęcam do tego wszystkich - będą poddawani szczepieniom - odpowiedział Czarnek. - Druga połowa stycznia, luty - zaznaczył. Dodał, że nauczyciele to niemała grupa osób.

RadioZET.pl/PAP