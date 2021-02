Tłumy bawiących się turystów na Krupówkach i kilkaset interwencji policji - tak wyglądał minionych weekend w Zakopanem po częściowych zluzowaniu przez rząd obostrzeń. Na głównym deptaku stolicy Podhala dochodziło do incydentów. W jednym z nich wyposażony w pałkę teleskopową funkcjonariusz zamachnął się "z byka" na turystę nagrywającego go telefonem. Nagranie trafiło do sieci, a sprawę nagłośniła posłanka KO. Przedstawiciele policji udzielili już komentarza.

Zakopane przeżyło w ostatni weekend nalot turystów z całej Polski. To efekt luzowania obostrzeń w postaci m.in. otwarcia (z 50 proc. obłożeniem i w ścisłym reżimie sanitarnym) hoteli oraz stoków narciarskich.

Przyjezdni postanowili wykorzystać też fakt, że na niedzielę przypadało święto zakochanych. W sobotę i niedzielę dodatkowo odbywały się również konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kibice co prawda nie mogli oficjalnie wejść na trybuny, ale i tak gromadzili się pod skocznią.

Zakopane. Tłumy na Krupówkach. Interweniowała policja

Po sobotnich zawodach na Wielkiej Krokwi, na Krupówkach (najsłynniejszym deptaku Zakopanego) pojawiło się kilka tysięcy turystów, tańczących i śpiewających w tłumie. Wielu z nich miało przesadzić z alkoholem i wszczynać awantury. Interweniować musiała policja, dochodziło do starć między służbami a turystami, często nieprzestrzegającymi reguł sanitarnych. Czasem dochodziło do niebezpiecznych incydentów.

Posłanko KO Jagna Marczułajtis-Walczak zwróciła uwagę na zachowanie jednego z policjantów. Udostępniła filmik autorstwa reporterów "Tygodnika Podhalańskiego: Na nagraniu widać funkcjonariuszy wyposażonych w pałki teleskopowe (podobne do tych, którymi policja pacyfikowała niektóre demonstracje Strajku Kobiet w Warszawie).

Jeden z turystów nagrywał interwencję mundurowych telefonem komórkowym i podszedł blisko jednego z funkcjonariuszy. Ten zamachnął się na niego, jakby chciał go uderzyć głową "z byka".

"Długie teleskopowe pałki i atakujący policjant, na ul. Krupówki w Zakopanem" - napisała Marczułajtis-Walczak. Oznaczyła też we wpisie Mariusza Ciarkę, rzecznika Komendanta Głównego Policji, pytając ", czy tak powinni się zachowywać policjanci?".

"Co to za porządki, by policjantowi w patrolu podstawiać cokolwiek przed twarz? A pałki? Nie nosić?" - tak skomentował tę sytuację rzecznik małopolskiej policji, cytowany przez krakowską "Gazetę Wyborczą. O komentarz do nagrania w rozmowie z Wirtualną Polską poproszony został także asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zakopanem.

Nie widziałem jeszcze tego nagrania. Będziemy je analizować. Jednak to, co działo się w nocy z soboty na niedzielę w Zakopanem i okolicy, przekroczyło wszelkie granice asp. sztab. Roman Wieczorek. KMP Zakopane

- Agresję wywołały komunikaty podawane przez nas przez głośniki, aby przestrzegać zasad. Sytuację uspokajaliśmy do godz. 4 rano. Mieliśmy 137 interwencji, w tym bojki w pensjonatach, bijatyki i kradzieże w sklepach, płonący samochód - wyliczał Wieczorek w rozmowie z WP.

- Od piątku do poniedziałkowego poranka policjanci w powiecie tatrzańskim interweniowali blisko 300 razy - wylegitymowali 512 osób i nałożyli 164 mandaty karne, z czego 121 za brak maseczek. 49 wniosków o ukaranie trafiło do sądu – poinformował z kolei w rozmowie z Polską Agencją Prasową, podsumowując miniony weekend w stolicy Podhala.

RadioZET.pl/Twitter/PAP/krakow.wyborcza.pl/wp.pl