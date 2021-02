Tłumy bawiących się turystów na Krupówkach i kilkaset interwencji policji - tak wyglądał miniony weekend w Zakopanem po częściowym zluzowaniu przez rząd obostrzeń. Minister zdrowia ostrzegał, że takie zachowania mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania się wirusa. W mediach pojawiły się doniesienia, że wśród "imprezowiczów" na Krupówkach była para nowożeńców, którzy najprawdopodobniej byli zakażeni koronawirusem.

Zakopane, w związku z poluzowaniem obostrzeń epidemicznych, przeżyło w ostatnich dniach najazd turystów z całej Polski. Dodatkowo w weekend nałożyły się walentynki i konkurs skoków narciarskich na Wielkiej Krokwi. Od piątku policja w powiecie tatrzańskim interweniowała 300 razy.

Po sobotnich zawodach na Wielkiej Krokwi, na Krupówkach pojawiło się kilka tysięcy turystów. Internet obiegły zdjęcia i nagrania wideo, na których widać bawiące się tłumy ludzi, często bez maseczek i nieprzestrzegających zasad reżimu sanitarnego.

Adam Niedzielski, minister zdrowia, odniósł się podczas poniedziałkowej konferencji prasowej m.in. do wydarzeń ze stolicy Podhala, oceniając, że "trudno to skomentować". - Każdy z nas, kto widział zdjęcia, nagłówki czy filmiki chyba łapał się za głowę przestraszony tym, jakie mogą być konsekwencje - wskazał. Prezentując jedno z nagrań z Krupówek szef MZ zwrócił uwagę, że "te tańce i śpiewy to drastyczne zwiększenie ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii".

Zakopane. Para nowożeńców zakażonych koronawirusem miała bawić się na Krupówkach

Słowa ministra mogą być prorocze, jeśli potwierdzą się doniesienia Wirtualnej Polski. Portal rozmawiał z jednym z zakopiańskich fotografów, pragnącym zachować anonimowość. Jak przekazał, w sobotniej ulicznej imprezie na Krupówkach uczestniczyli nowożeńcy, którzy prawdopodobnie są zakażeni koronawirusem.

Przyjechali w podróż poślubną. W sobotę byli w tłumie na Krupówkach, a w niedzielę już źle się poczuli. Brat jednego ze współmałżonków już w niedzielę miał pozytywny wynik testu. Państwo młodzi wyjechali z Zakopanego, odwołując sesję zdjęciową i dalszy pobyt fotograf z Zakopanego w rozmowie z WP

- Nie znam dalszych losów tej pary, ale mówię to tak ku przestrodze. W ten weekend wielu turystów zachowywało się, jakby spuszczono ich z jakiejś smyczy - powiedział fotograf w rozmowie z WP.

RadioZET.pl/PAP/wp.pl