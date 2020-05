MEN dementuje informację o zamknięciu szkół do końca roku szkolnego. O tym, że szkoły pozostaną zamknięte do wakacji miał mówić w czwartek wiceminister edukacji. W rzeczywistości nie wspomniał jednak o „zamknięciu szkół”, ale o ograniczeniu ich funkcjonowania. Kilka godzin później do sprawy odniosła się rzeczniczka MEN i poinformowała o zupełnie innej dacie ograniczeń w szkołach.

- Przedłużymy ograniczenie funkcjonowania szkół do 26 czerwca, czyli do końca roku szkolnego. Będzie rozporządzenie w tej sprawie – mówił w czwartek w wp.pl wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Polska Agencja Prasowa, cytując wiceministra, informowała, że chodzi o "zamknięcie szkół". Te informacje zostały jednak później zdementowane przez rzeczniczkę resortu Annę Ostrowską.

W oświadczeniu przesłanym PAP w czwartek po południu przekazała, że ograniczenie funkcjonowania szkół będzie przedłużone nie do wakacji, ale do 7 czerwca. - Obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 24 maja zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. W przygotowywanym rozporządzeniu będzie mowa o przedłużeniu terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca - przekazała Ostrowska.

Szkoły zamknięte do 7 czerwca, a nie do końca roku?

Czy po 7 czerwca uczniowie wrócą do szkół? Tego jeszcze nie wiadomo. „Nie ma jeszcze decyzji” – skomentowała tę kwestię rzeczniczka MEN. Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemicznej w kraju oraz zaleceń GIS i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Ostrowska podkreśliła natomiast, że od 18 maja będą już umożliwione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, a od 25 maja – konsultacje dla uczniów klas 8 i maturzystów. Natomiast od 1 czerwca uruchomione będą konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. O tym mówił już zresztą dzień wcześniej podczas konferencji prasowej szef MEN Dariusz Piontkowski.

Przypomnijmy, że zajęcia stacjonarne w szkołach nie odbywają się już od 12 marca, a dzieci i młodzież uczą się zdalnie. Od 6 maja dopuszczono natomiast możliwość otworzenia żłobków i przedszkoli.

RadioZET.pl/WP.pl/PAP