Koronawirus wydaje się opanowany w Polsce, nie licząc województwa śląskiego. Od kilku dni utrzymuje się w tym rejonie wysoka liczba nowych zakażeń, z czego wiele dotyczy pracowników kopalń.

Pojawiły się nawet symulacje na temat wychodzenia z epidemii na dwie różne prędkości – wolniejszej, bardziej restrykcyjnej dla Śląska, i bardziej łagodnej dla reszty kraju.

Dzisiejszy gość Radia ZET opowiedział o przymiarkach rządzących względem tego rejonu.

Jeśli uda się odizolować kopalnie, to nie ma przesłanek, żeby zamykać cały Śląsk. Jeżeli odjęlibyśmy kopalnie, to na Śląsku poziomej transmisji nie jest aż tak dużo. My odizolowaliśmy kopalnie