Rekordowa liczba zamkniętych szkół. Ponad pół tysiąca nie działa standardowo

Ponad pół tysiąca polskich szkół i przedszkoli działa w trybie mieszanym albo całkowicie zdalnym. Tak dużej liczby placówek działających niestacjonarnie nie było, odkąd dzieci wróciły do nauki we wrześniu. MEN wyjaśnia: rośnie liczba zakażeń, więc przybywa też szkół funkcjonujących niestandardowo.

Znów mamy covidowy rekord w oświacie. Liczba szkół, które przechodzą na nauczanie mieszane albo zdalne niepokojąco rośnie. Ministerstwo Edukacji Narodowej poniekąd na taki stan rzeczy nas przygotowywało. Rzeczniczka resortu, Anna Ostrowska, tłumaczyła w ubiegłym tygodniu, że liczba szkół objętych kształceniem zdalnym lub mieszanym odzwierciedla ogólną liczbę zakażonych w kraju, czyli wzrasta, kiedy wskaźnik zakażeń ogólnych w Polsce rośnie. A ten jest obecnie na wyjątkowo wysokim poziomie. Przypomnijmy, że w czwartek przybyło niemal 2 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Niepokojące dane napływają też więc ze szkół.

Według danych MEN z czwartku, w trybie mieszanym pracowały tego dnia 422 placówki oświatowe, a w trybie zdalnym 109. To największa od początku roku szkolnego liczba placówek oświatowych z nauką w trybie innym niż stacjonarny.

Funkcjonowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – stan na 1 października:

47 943 – tryb stacjonarny (98,90 proc. wszystkich)

– tryb stacjonarny (98,90 proc. wszystkich) 422 – tryb mieszany (tj. 0,88 proc. wszystkich)

– tryb mieszany (tj. 0,88 proc. wszystkich) 109 – tryb zdalny (tj. 0,22 proc. wszystkich)

Dzień wcześniej, w środę, w trybie mieszanym funkcjonowały 343 placówki oświatowe, a w trybie zdalnym 104. We wtorek było to odpowiednio - 289 i 89.

Nauczanie zdalne bez zgody sanepidu?

Wspomniane raporty MEN dotyczą szkół i placówek, w których powiatowa inspekcja sanitarna wydała zgodę na pracę w innym trybie nauki niż stacjonarny. Przepisy mówią jasno: dyrektor placówki oświatowej może zawiesić zajęcia w szkole w przypadku możliwości zagrożenia zdrowia uczniów, ale tylko za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego to duży błąd. ZNP chce, by to dyrektorzy szkół mogli zarządzać przejście na edukację hybrydową lub zdalną bez konieczności uzyskania zgody sanepidu. Związek zwrócił się już do MEN z prośbą o zmianę przepisów.

W liście do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego (który niedługo rozstaje się z MEN, a którego miejsce po połączeniu resortów zajmie Przemysław Czarnek), ZNP proponuje, by dyrektor mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu na określony czas edukacji zdalnej lub hybrydowej (gdy część uczniów uczy się w domu, a część w szkole) tylko w porozumieniu z organem prowadzącym, natomiast bez konieczności uzyskania zgody sanepidu. To - zdaniem związku - pozwoli na zmniejszenie ryzyka zakażeń w przepełnionych placówkach, a nie reagowanie - tak jak to jest obecnie - dopiero, gdy ognisko zakażenia pojawi się w szkole czy przedszkolu. Z podobnym postulatem ZNP występował jeszcze pod koniec sierpnia. Teraz, po rekordowych wzrostach zakażeń, postanowił go ponowić.

RadioZET.pl/MEN/ZNP