15 stycznia tuż po północy na stronie pacjent.gov.pl uruchomiono formularz zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19. Na RadioZET.pl tłumaczymy krok po kroku, jak zapisać się na szczepienie

Zapisy na szczepienia na COVID-19 wygenerowały olbrzymi ruch w sieci. Były problemy z rządową stroną, a infolinia była przeciążona. - Do wieczora zarejestrowało się ponad 250 tys. seniorów powyżej 80 roku życia - mówił wieczorem, po 20 godzinach od rozpoczęcia zapisów, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk

Koronawirusa w Polsce wykryto dotąd u ponad 1,4 mln osób. W piątek przybyło 7795 nowych zakażeń, 386 osób zmarło

Powrót do szkół jest wciąż jednym z głównych tematów w Polsce. Dzieci z klas 1-3 wrócą do nauki stacjonarnej 18 stycznia. Kolejni mają być maturzyści, choć daty ich powrotu do szkół na razie nie ma. - Teraz jesteśmy na etapie walki z epidemią - mówili podczas sesji Q&A prezydent Andrzej Duda i minister edukacji Przemysław Czarnek

W najbliższych tygodniach firma Pfizer znacząco zmniejszy dostawy szczepionki przeciw COVID-19 do Polski i innych krajów UE, z powodu remontu fabryki w belgijskim Puurs. "Dostawa będzie mniejsza o 40 proc., mam ustną informację" - powiedział w TVN24 minister Michał Dworczyk

Koronawirus 15 stycznia

Koronawirusem zaraziło się dotąd w Polsce 1 422 320 osób, 32 844 chorych na Covid-19 zmarło. W ostatnich dniach liczba nowych zakażeń w dziennych raportach zdrowia nie przekracza 10 tysięcy, co zdaniem rządzących jest oznaką stabilizacji. Każdego dnia niepokoją jednak dane o ofiarach śmiertelnych. Każdego dnia umiera kilkaset osób. Z danych z 15 stycznia wynika, że koronawirusem zaraziło się kolejnych 7 795 osób, a zmarło 386 pacjentów.

Jak zgłosić się na szczepienie?

15 stycznia zaczyna się etap masowego szczepienia Polaków przeciwko Covid-19. Od tego dnia zapisać się na szczepienie mogą osoby po 80. roku życia, natomiast pozostałe osoby powyżej 18. roku życia mogą – poprzez formularz umieszczony na stronie gov.pl/szczepimysie – wyrazić chęć zaszczepienia , bez możliwości, przynajmniej na razie, zapisania się na konkretny termin. Jak zapisać się na szczepienie? - tłumaczymy krok po kroku na zdrowie.radiozet.pl.

Pfizer opóźni dostawę szczepionek

Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień powiedział, że rząd otrzymał informacje - potwierdzone też przez międzynarodowe media - że firma Pfizer w najbliższych tygodniach "w sposób znaczący" zmniejszy dostawy szczepionki do Polski i innych krajów europejskich. Dodał, że rząd nie ma jeszcze precyzyjnej informacji od Pfizera, o ile zmniejszy w najbliższych tygodniach dostawy. - Te dostawy w przyszłości mają być zwiększone, i to zwiększone wobec tego, co wcześniej firma planowała - zapewnił jednocześnie.

Przypomniał, że rząd zabezpiecza obie dawki dla osób szczepionych - pierwsza dawka trafia do punktu szczepień, a druga do mroźni w Agencji Rezerw Materiałowych, żeby wykorzystać ją jako drugą dawkę. Szef KPRM zapewnił, że każda osoba, która otrzymała pierwszą dawkę szczepionki, otrzyma również drugą dawkę.

- Na razie przyjmujemy zapisy na terminy masowych szczepień, na razie nic nie zmieniamy. Dopiero po tym, jak firma przekaże nam precyzyjne dane dotyczące ograniczeń, będziemy ewentualnie podejmowali decyzje dotyczące zmian harmonogramu szczepień - oświadczył. Opóźnienie ma być spowodowane pracami remontowymi w fabryce w Puurs w Belgii.

RadioZET.pl/PAP