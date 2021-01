Zbigniew Girzyński, poseł PiS z okręgu toruńskiego, który jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, według lokalnych mediów miał znaleźć się wśród osób zaszczepionych na Covid-19 w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku.

- Nie będę komentował tych informacji. W sprawie szczepień przeciwko koronawirusowi proszę się kontaktować z rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - powiedział w rozmowie z portalem "Nowości Dziennik Toruński" Zbigniew Girzyński.

Poseł Zbigniew Girzyński decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego został w dniu dzisiejszym zawieszony w prawach członka partii; zasady obowiązują wszystkich - poinformował we wtorek wieczorem szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Zbigniew Girzyński wśród zaszczepionych na UMK w Toruniu?

Rzecznik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w rozmowie z lokalnymi mediami przyznał, że nie wie, czy Zbigniew Girzyński już się zaszczepił, ale jego zdaniem mógł to zrobić, jeśli złożył odpowiednie dokumenty do administracji uczelni.

- Nie mamy listy zaszczepionych osób z naszego uniwersytetu ani szczegółów dotyczących szczepień. Wiemy, że szczepienia ruszyły 25 stycznia, a pracownicy UMK mogą z nich korzystać po tym, jak 14 stycznia otrzymaliśmy rozporządzenie z Ministerstwa Zdrowia o szczepieniach dla pracowników uniwersytetu. [..] Jest naszym pracownikiem, nikogo więc nie wypchnął z kolejki oczekujących - powiedział Marcin Czyżniewski.

Do sprawy szczepień na toruńskim uniwersytecie odniósł się na Twitterze poseł klubu PiS Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski. "Panie Pośle czy to prawda? Tak czy nie? Wymijająca odpowiedź szkodzi Narodowemu Programowi Szczepień, warto to wyjaśnić" - napisał.

Szczepienia przeciw Covid-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia 2020 roku. W pierwszej kolejności szczepiony był m.in. personel medyczny i niemedyczny placówek leczniczych. 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia populacyjne - na początek seniorów, którzy ukończyli 70 lat. Etap pierwszy szczepień podzielony został na trzy grupy:

1a – seniorzy powyżej 60. roku życia (rejestrować mogą się na razie osoby 70 plus),

1b – przewlekle chorzy, m.in. osoby po przeszczepach i dializowane, z chorobami nowotworowymi,

1c – m.in. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze oraz nauczyciele.

RadioZET.pl/"Nowości Dziennik Toruński"