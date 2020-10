Nauka zdalna w całym kraju jednak możliwa? "Rozważamy"

Nowe obostrzenia ogłoszone 15 października podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego obejmą również szkoły, choć nie wszystkie. Na razie (od 17 października) na naukę hybrydową lub zdalną przejdą szkoły wyższe i ponadpodstawowe.

W strefach czerwonych takie szkoły przejdą w tryb nauczania całkowicie zdalnego (z wyłączeniem zajęć praktycznych), a w strefach żółtych placówki będą działać hybrydowo. Szkoły podstawowe i przedszkola mają pracować jak dotąd. To może się jednak zmienić.

Zdalne nauczanie w szkole podstawowej i w przedszkolu?

Rząd bierze pod uwagę, że jeśli sytuacja epidemiczna w kraju będzie się nadal tak niekorzystnie rozwijać, wprowadzenie w pełni zdalnego nauczania w szkołach może być konieczne. Mowa tu również o najmłodszych uczniach i klasach szkół podstawowych. Jak podkreślił Morawiecki, "to najtrudniejszy ze scenariuszy". - Chcemy jak najdłużej chronić przedszkola i szkoły podstawowe przed trybem zdalnym - mówił, tłumacząc, że taki scenariusz oznaczałby utrudnienia dla pracujących rodziców młodszych dzieci.

Morawiecki pytany na konferencji prasowej, czy rodzice mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w związku z epidemią COVID-19, zapewnił, że "jeżeli będzie taka konieczność ze względu na naukę zdalną dla dzieci młodszych, to dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przywrócony". Obecnie rodzice mogą korzystać z ogólnych przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Taki zasiłek – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby niani – przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku (na wszystkie dzieci). Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w przypadku choroby dziecka do ukończenia 14 lat.

