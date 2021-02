COVID-19 w Polsce przyspiesza, a obecna sytuacja "może być wstępem przed burzą" – tak o nagłym wzroście liczby zakażonych koronawirusem mówił w piątek w TVN24 prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z epidemią. - Mam dreszcze. [...] Od nas zależy, czy do tej burzy dojdzie. Mamy dane mówiące, że liczba zakażeń wzrośnie – przyznał.

Nowe rozporządzenie ws. maseczek?

W walce z COVID-19 miałoby pomóc nowe rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące sposobu noszenia maseczek. - Trzeba zapomnieć o tych pseudoochronach, to jest zawracanie głowy. Chodzi o to, aby używać porządnych masek, przynajmniej masek tzw. chirurgicznych, nie mówiąc już o maskach z filtrem - mówił prof. Horban.

- Adam Niedzielski wyda dziś takie rozporządzenie. Najważniejsze jest jednak to, aby się do tego rozporządzenia stosować - dodał, apelując przy tym do Polaków o dostosowanie się do ewentualnych nowych zasad.

Minister zdrowia: z pewnych zamienników będzie trzeba zrezygnować

Do jego słów odniósł się potem w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce sam minister zdrowia. Niedzielski zaprzeczył, by wspomniane rozporządzenie miało pojawić się w piątek, dodał jednak, że faktycznie zmiany dotyczące maseczek są brane pod uwagę.

- Dzisiaj takiego rozporządzenia nie będzie, ale zastanawiamy się, czy te maseczki nie powinny zostać dookreślone - powiedział Niedzielski. - Mamy wskazane pewne zamienniki w postaci np. szalików i trzeba będzie z tego zrezygnować - dodał.

RadioZET.pl/TVN24/WP