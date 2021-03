Zmiany w programie szczepień. "Rozpatrujemy dwa scenariusze"

Rząd zmieni zasady dotyczące szczepień przeciw COVID-19 - zapowiedział w środę na konferencji prasowej minister zdrowia. Adam Niedzielski zapytany, czy w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, jest rozpatrywana zmiana strategii szczepień, przyznał, że obecnie analizowane są dwa scenariusze zmian.

Zmiany zasad szczepień przeciw COVID-19. "Rozpatrujemy dwa scenariusze"

Decyzja ma zostać ogłoszona do końca tego tygodnia lub na początku przyszłego. - Rozpatrujemy dwa scenariusze zmian w programie szczepień - poinformował szef MEN. - Jeden, to szczepienie ozdrowieńców jedną dawką - to w okresie, który jest mniej więcej sześć miesięcy po odnotowaniu pozytywnego wyniku. Drugi, to wydłużanie okresu pomiędzy pierwszym a drugim szczepieniem w ramach zasad dopuszczonych przez charakterystykę produktu leczniczego - oświadczył minister zdrowia.

Pytany na konferencji prasowej o szczepionki Niedzielski mówił, że obecnie Europejska Agencja Leków (EMA) podjęła przyspieszoną ocenę (tzw. rolling review) wobec dwóch kolejnych produktów. Jak wskazał, jeden z nich to szczepionka Novavax, która - według Niedzielskiego - ma "realną perspektywę dopuszczenia jej do obrotu w drugim kwartale roku".

- Drugim produktem, który wszedł w tę procedurę, jest szczepionka CureVac firmy Johnson&Johnson, co do której już został złożony wniosek o dopuszczenie do obrotu - poinformował szef MZ. - Tej szczepionki mamy mieć blisko 16 mln dawek - tyle mamy zakontraktowane i to są dostawy, które powinny się zacząć w zasadzie w kwietniu - podkreślił. Zaznaczył jednocześnie, że "producenci szczepionek zaskakiwali już wielokrotnie i to raczej niekorzystnie, więc trzeba na to spojrzeć też z pewną rezerwą".

Niedzielski pytany był także o chińską szczepionkę przeciw COVID-19. Jak podkreślił, nie ma rekomendacji dla tego preparatu ze strony resortu zdrowia. - Nie znam żadnych wyników badań, które dopuszczałyby do obrotu chińską szczepionkę przeciw koronawirusowi, więc na tę chwilę nie rekomenduję jej stosowania - powiedział. Dodał, że nie zapadła żadna decyzja w sprawie ewentualnego zakupu przez Polskę chińskich szczepionek.

