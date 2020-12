Zmutowany koronawirus szerzy się w Europie. Kolejne kraje potwierdzają zakażenia

Nowy szczep koronawirusa został potwierdzony już m.in. we Włoszech, w Niemczech czy Holandii. W sobotę wykrycie obecności brytyjskiego wariantu koronawirusa u czterech osób potwierdził wiceszef resortu zdrowia regionu madryckiego Antonio Zapatero. Wszystkie zakażone osoby były wcześniej w Wielkiej Brytanii. Badane są już kolejne osoby, u których podejrzewa się nowy szczep wirusa, ale wyniki badań będą dostępne dopiero we wtorek lub środę. - Pacjenci nie są poważnie chorzy. Wiemy, że ten szczep jest bardziej zaraźliwy, ale nie wywołuje bardziej poważnej choroby. Nie ma powodu do obaw – zapewnił Zapatero.

Informację o nowym wariancie koronawirusa przekazała też w sobotę Sara Byfors z Urzędu Zdrowia Publicznego (FHM) w Szwecji. W tym kraju chodzi jednak na razie o jedną osobę. Ona też podróżowała w ostatnim czasie z Wysp.Według Byfors zakażona osoba przyjechała 20 grudnia na święta do rodziny mieszkającej w położonym na południe od Sztokholmu regionie Soedermland. Test przeprowadzono tuż po pojawieniu się pierwszych objawów – gorączki i osłabienia.

Wiadomo, że chora osoba podróżowała dużym samochodem w grupie kilku osób. - Wszyscy mieli na sobie maseczki lub przyłbice oraz podróżowali z opuszczonymi szybami – zapewnił w sobotę lekarz ds. kontroli chorób zakaźnych regionu Soedermland Signar Maekitalo. Jak dodał, ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się mutacji jest więc niskie. Co więcej, wyniki osób, z którymi podróżowała zakażona osoba, są negatywne.

Zmutowany koronawirus w kolejnych krajach Europy

Wcześniej, w nocy z piątku na sobotę, o pierwszym przypadku zakażenia nową mutacją koronawirusa poinformowała Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Zdrowia we Francji. Zakażony tym wariantem koronawirusa pochodzi z Tours, dokąd 19 grudnia przyjechał na święta z Wielkiej Brytanii, gdzie pracuje. Francuz na razie przechodzi zakażenie bezobjawowo; jest w izolacji w swoim domu - podały francuskie media.

Jeśli chodzi o brytyjski bilans, nie jest sprecyzowane, jaką część z obecnych zakażeń stanowi nowa odmiana koronawirusa, która jak wskazują władze, jest przyczyną dużych wzrostów liczby infekcji w ostatnich dniach w Anglii. W środę natomiast minister zdrowia Matt Hancock oznajmił, że nowy wariant wirusa wykryty w Wielkiej Brytanii przeszedł kolejną mutację i stał się jeszcze bardziej zaraźliwy.

