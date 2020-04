Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jacek Sasin na antenie Polsat News oświadczył, że rząd przygląda się i analizuje sytuację dotyczącą koronawirusa w Polsce. Jak dodał, "decyzje, które będziemy podejmować, będą zgodne z rekomendacjami ministra zdrowia". Zapewnił jednocześnie, że bezpieczeństwo Polaków i próba ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa "będą tutaj decydowały".

W tej chwili ostatecznej decyzji nie ma. One muszą zapaść w najbliższych dniach, bo dzisiaj mamy do (...) 18 kwietnia włącznie ograniczenia, które nas obowiązują. Ten tydzień będzie tutaj decydujący. I będziemy informować o tym, jakie ograniczenia będą zdjęte

- powiedział. Jako przykład podał, że może to być "korzystanie z terenów zielonych, z lasów".

To może dotyczyć również handlu, otwarcia części sklepów w galeriach handlowych, chociażby sklepów odzieżowych, z zachowaniem bezpieczeństwa. Również punktów usługowych. Wszystkim nam doskwiera chociażby zamknięcie salonów fryzjerskich czy innych miejsc, które Polacy normalnie odwiedzają

- mówił wicepremier i minister aktywów państwowych.

We wtorek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówił na antenie Polskiego Radia 24, że na koniec zeszłego tygodnia były w Polsce powiaty, gdzie nie stwierdzono ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem.

To rzeczywiście wskazuje na to, że to rozmieszczenie terytorialne nie jest równomierne