Kiedy dzieci wrócą do szkół? Czarnek mówi o pewnej "szansie"

Od 5 stycznia przestaje obowiązywać zakaz przebywania dzieci i młodzieży poza domem bez opieki dorosłych w godzinach 8-16. - Przepis był wprowadzony po to, by dzieci miały szansę powrotu do szkół po 17 stycznia. Zdecydowaliśmy się na odstąpienie od niego po sygnałach od epidemiologów, rodziców, a także psychologów – powiedział Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Powrót dzieci do szkół ma być możliwy po zakończeniu ferii zimowych. Czarnek zapowiedział, że po 17 stycznia naukę stacjonarną mogą rozpocząć uczniowie klas 1-3. - Po to ferie są skumulowane w jednym terminie, po to też był przepis o zakazie wyjścia dla dzieci. Chcemy mieć szansę, na to, by dzieci wróciły do szkoły po 17 stycznia przynajmniej w klasach 1-3. Od zakazu odstąpiliśmy po sygnałach od epidemiologów, wirusologów, a także strony społecznej: rodziców, psychologów i nauczycieli – poinformował Czarnek w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Zakaz przebywania dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu bez opieki dorosłych zaczął obowiązywać 24 października zeszłego roku. W ten poniedziałek, w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę rozporządzenia, która znosi obowiązek pozostania nieletnich w domach w godzinach od 8 do 16. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 5 stycznia.

Nowe obostrzenia. Czarnek: „Były konieczne, by wrócić do normalności”

Przemysław Czarnek stwierdził, że obostrzenia dot. dzieci mu się nie podobają, jednak muszą być wprowadzane po to, by „chronić społeczeństwo”. - Największą traumą są ludzie umierający na COVID-19. Dlatego wprowadzamy obostrzenia. Nam się one nie podobają, ale są konieczne do tego, by chronić społeczeństwo przed utratą życia i zdrowia. Wypłaszczenie pandemii koronawirusa da nam szansę na powrót do normalności. Oczywiście wszystko razem w parze ze szczepieniami i testowaniem nauczycieli – stwierdził minister.

Szczepienia nauczycieli. Kiedy się rozpoczną?

Z informacji podanych przez Czarnka wynika, że na liście pedagogów i nauczycieli akademickich, którzy mogą zostać zaszczepieni, jest 750 000 osób. - Liczymy na to, że jeszcze w styczniu będą szczepione osoby w wieku senioralnym, powyżej 55-60 roku życia. To przyczyni się do bezpieczeństwa w szkołach, ruchu oświatowym i da szansę na powrót do szkół większej liczby dzieci – stwierdził Czarnek.

Minister edukacji zapowiedział też, że dzieci, które podczas przymusowego pobytu w domu i nauki zdalnej będą potrzebowały pomocy psychologicznej, mogą ją otrzymać w poradniach działających stacjonarnie, w Internecie oraz przez telefon. - Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nauczanie zdalne jest mniej efektywne, powoduje utratę kontaktu z rówieśnikami, z nauczycielami i źle wpływa na psychikę dzieci. Dlatego mamy poradnie psychologiczne działające na miejscu, przez telefon i online. Chcemy w najbliższym czasie uruchamiać kolejne – zapewniał Czarnek.

