Benoît Mandelbrot - kim był bohater Goodle Doodle?

Benoît B. Mandelbrot urodził się w 20 listopada 1924 roku. Pochodził z rodziny litewskich Żydów, którzy po I wojnie światowej osiedlili się w Polsce. W 1936 roku, gdy był dzieckiem, rodzina Mandelbrota wyemigrowała z Warszawy do Francji. Po zakończeniu II wojny światowej Mandelbrot studiował matematykę, ukończył uniwersytety w Paryżu i Stanach Zjednoczonych oraz uzyskał tytuł magistra aeronautyki na California Institute of Technology. Większość swojej kariery spędził w USA i we Francji, mając podwójne obywatelstwo francuskie i amerykańskie.

Benoît Mandelbrot - kim jest bohater Goodle Doodle? [20.11.2020]

Benoît B. Mandelbrot w 1958 roku rozpoczął 35-letnią karierę w IBM. Przedmiotem badań naukowca, do których wykorzystał najnowocześniejsze komputery, były prace dwóch matematyków: Gastona Julii i Pierre'a Fatou. Analizowali oni zachowanie się iteracji pewnych funkcji zespolonych. Wykresy, które uzyskał Mandelbrot, nazwane zostały "fraktalami", a on sam zyskał miano ojca geometrii fraktalnej.

Mandelbrot przyczynił się do spopularyzowania geometrii fraktalnej, w 1982 roku publikując swoje dzieło "The Fractal Geometry of Nature". Trzy lata wcześniej, w 1979 roku, odkrył "zbiór Mandelbrota" - "podzbiór płaszczyzny zespolonej, którego brzeg jest jednym z najbardziej znanych fraktali". Pionierskie badania Mandelbrota odegrały kluczową rolę w zaznajomieniu świata z koncepcją fraktali - nieregularnych, ale nieskończenie powtarzających się kształtów matematycznych, występujących w naturze i w naszym codziennym życiu.

Mandelbrot w 1993 za swoją działalność dostał Nagrodę Wolfa w fizyce. W 2003 roku został uhonorowany natomiast prestiżową Nagrodą Japońską. Otrzymał 16 tytułów doktora honoris causa. Zmarł w 2010 roku na raka trzustki.

