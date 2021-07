Jeff Bezos leci w kosmos. Na pokładzie "kosmicznej windy" padną rekordy

Lot w kosmos rakiety suborbitalnej New Shepard firmy Blue Origin z Jeffem Bezosem na pokładzie ma się rozpocząć we wtorek (20 lipca) ok. godziny 15:00 czasu polskiego. Kapsuła Blue Origin wystartuje z pustyni w zachodnim Teksasie. Jej start zależny jest jednak od warunków atmosferycznych. Lot potrwa około 11 minut, z czego 3-4 minuty astronauci spędzą w stanie nieważkości. Transmisja na żywo na RadioZET.pl.

Jeff Bezos leci w kosmos

Rakieta firmy Blue Origin w pierwszy, załogowy lot w kosmos w 52. rocznicę lądowania Apollo na Księżycu zabierze cztery osoby. W podróż leci Jeff Bezos, Mark Bezos, a także Wally Funk i Oliver Daemen.

Założyciel Amazona i firmy Blue Origin Jeff Bezos będzie kolejnym miliarderem, który wzbije się w kosmos. Kilka dni wcześniej, bo 11 lipca, do granicy kosmosu dotarł Richard Branson - jako członek testowego lotu VSS Unity, przeprowadzonego przez należącą do niego firmę Virgin Galactic.

Oliver Daemen i Wally Funk pobiją w kosmosie rekordy

Oliver Daemen, który dołączy do Jeffa Bezosa i jego brata, Marka, na pokładzie New Shepard, ma 18 lat. Daemen będzie więc najmłodszym człowiekiem w kosmosie. Jak podaje CNN, 18-letni syn holenderskiego inwestora we wrześniu zacznie studia na uniwersytecie w Utrechcie. Będzie studiował fizykę i zarządzanie innowacjami.

Daemen brał udział w aukcji charytatywnej, w której licytowano miejsce w kapsule Blue Origin. Na pokładzie rakiety Oliver Daemen będzie tak naprawdę zastępcą anonimowej osoby, która bilet na lot w kosmos wylicytowała za 28 mln dolarów, ale z lotu zrezygnowała, bo… nie odpowiadał jej termin. Wówczas na jej miejsce wskoczył 18-letni Oliver, któremu miejsce na pokładzie rakiety wylicytował ojciec. Jaka była cena biletu? Ta informacja nie została ujawniona.

Czwartą osobą, która 20 lipca 2021 roku odwiedzi kosmos, będzie 82-letnia Wally Funk - pionierka lotnictwa i niedoszła astronautka (jedna z kobiet, która w latach 60. XX wieku przeszła szkolenie dla astronautów, ale nie poleciała w kosmos ze względu na płeć). Funk będzie najstarszą osobą, która odbyła taki lot. Pobije rekord astronauty Johna Glenna, który w 1998 roku podróżował na pokładzie promu kosmicznego Discovery. Miał wtedy 77 lat. Oznacza to, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, lot New Shepard od Blue Origin będzie pod dwoma względami rekordowy.

Blue Origin „jak kosmiczna winda”

New Shepard ma wznieść się na ok. 100 km nad Ziemię. Lot od początku do końca w przypadku Blue Origin trwa około 11 minut. - W przypadku Blue Origin mamy do czynienia z rakietą, która leci w górę i w dół. Trochę to przypomina „kosmiczną windę”, która może bardzo szybko dostać się w kosmos, a potem wrócić – komentuje Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach".

– New Shepard ma fajne, duże okna, fotele przy oknach… Perspektywa przy oknach się nie zmienia, cały czas widzimy Ziemię z tej samej perspektywy i to jest absolutnie fantastyczne – dodaje Wójcicki.

RadioZET.pl/CNN/Z głową w gwiazdach