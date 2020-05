W sieci pojawiło się dziś wiele nietypowych zdjęć Słońca. Internauci zastanawiają się, czym jest tajemniczy świetlisty okrąg, który otacza naszą gwiazdę. To tzw. efekt Halo. Zjawisko to jest nam dobrze znane, aczkolwiek nie pojawia się zbyt często.

Efekt Halo to zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej obserwowane wokół tarczy słonecznej lub księżycowej. Jest to świetlisty, biały lub zawierający kolory tęczy (wewnątrz czerwony, fioletowy na zewnątrz), pierścień widoczny wokół Słońca lub Księżyca.

W sobotę w sieci pojawiło się wiele zdjęć przedstawiających rzadko spotykany świetlisty krąg otaczający Słońce. Warto uwiecznić je na fotografiach, ale należy pamiętać o ochronie oczu przed bezpośrednio padającym światłem Słońca - ze względu na ryzyko trwałego upośledzenia wzroku.

Efekt Halo na niebie. Czym jest świetlisty krąg wokół Słońca?

Zjawisko Halo wywołane jest załamaniem na kryształach lodu i odbiciem wewnątrz kryształów lodu znajdujących się w chmurach pierzastych piętra wysokiego (cirrostratus) lub we mgle lodowej. Różne rodzaje kryształów lodowych, możliwych ustawień w powietrzu i dróg optycznych w kryształach sprawia, że występuje wiele efektów halo.

Kiedy Halo pojawia się wokół Słońca, niebo wydaje się być ciemniejsze wewnątrz jego łuku.

Najczęściej występuje tzw. małe halo o rozmiarze kątowym 22°, powstające przez załamanie na powierzchniach kryształów o kącie łamiącym 60°.

Warto podkreślić, że Halo może być obserwowane na każdej szerokości geograficznej oraz o każdej porze dnia lub nocy. Jego obraz i zasięg różnią się w zależności od miejsca obserwacji oraz od rozmiaru chmury rozpraszającej światło.

