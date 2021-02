Łazik Perseverance przesłał na Ziemię pierwsze kolorowe zdjęcia z Marsa. Fotografia przedstawiająca horyzont planety ma wyższą rozdzielczość niż zdjęcia wykonane 18 lutego, chwilę po wylądowaniu. "Otwarty horyzont, tak wiele do odkrycia. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć" - napisano pod fotografią na oficjalnej stronie łazika na Twitterze. NASA opublikowała także zdjęcie przedstawiające marsjańską glebę.

W sieci opublikowano także kolorowe zdjęcie zrobione z platformy lądującej. Łazik Perseverance wylądował na Marsie 18 lutego 2021 roku. Maszyna weszła w orbitę Czerwonej Planety o godz. 21:48, a już kilka minut później, o 21:55 wylądowała z powodzeniem na jej powierzchni w Kraterze Jezero.

Łazik Perseverance będzie poszukiwał na Marsie potencjalnych śladów dawnego życia. Maszyna zbierze także próbki marsjańskich skał, które w przyszłości trafią na Ziemię. Perseverance będzie miał ponadto za zadanie przetestować technologie, które będą wykorzystywane w misjach załogowych na Marsa. Chodzi m.in. o eksperymentalne urządzenie zmieniające dwutlenek węgla w tlen.

Do najważniejszych zadań łazika należeć będzie: ustalenie czy na Marsie istniało kiedykolwiek życie, scharakteryzowanie marsjańskiego klimatu, badania marsjańskiej geologii oraz przygotowanie do przyszłych misji załogowych na Marsa. Aby to osiągnąć, NASA ustaliło trzy cele szczegółowe: zrozumienie geologii miejsca lądowania łazika, ustalenie czy Krater Jezero mógł mieć warunki sprzyjające prostym formom życia i poszukanie śladów życia, zebranie i zabezpieczenie próbek przedstawiających różnorodność geologiczną krateru, do sprowadzenia na Ziemię w przyszłej misji.

Jak podkreślają eksperci, krater Jezero był miejscem trudnym do lądowania i poruszania się dla łazika, ale wybranym niezwykle starannie. "To jedno z najlepszych miejsc na całej planecie, aby zbadać, czy na Marsie kiedyś istniało życie. Jest to jedna z lokalizacji, w której na sto procent wiemy, że woda przebywała przez dłuższy czas. Do krateru prowadzą bowiem meandrujące ścieżki wydrążone przez wodę, czyli doliny rzeczne" - mówiła dr Anna Łosiak, geolożka planetarna Instytutu Nauk Geologicznych PAN. Ten meandrujący kształt wskazuje, że powstawały one przez dłuższy czas. "To nie była więc jedna, nietypowa, gigantyczna powódź, która spłynęła i później zniknęła" - powiedziała.

