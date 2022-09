Po 50 latach wracamy na Księżyc. Już dziś wystartuje misja Artemis 1

Po 50 latach wracamy na Księżyc. Misja Artemis 1 ma zgodnie z zapowiedziami NASA rozpocząć się w sobotę 3 września. O godz. 20:17 czasu polskiego otwarte zostanie okno startowe. Potrwa ono dwie godziny – w tym czasie rakieta musi wystartować. Jeżeli po raz drugi się to nie uda, start misji zostanie przełożony na inny dzień. Przypomnijmy, że pierwotnie misja miała rozpocząć się 29 sierpnia, ale została odwołana z powodu usterki jednego z czterech silników na ciekły wodór i tlen. - Silnik nr 3 był prawdopodobnie o około 30, 40 stopni cieplejszy niż inne silniki SLS - wyjaśnił John Honeycutt, kierownik programu Space Launch System w NASA.

Czy tym razem uda się wystartować? – Trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest bardzo skomplikowana maszyna, której system jest również bardzo skomplikowany. Tutaj wszystko ze sobą musi współpracować: nie możemy dać sygnału do startu, kiedy wszystko nie jest gotowe – tłumaczył szef NASA Bill Nelson. Plany startu 3 września może pokrzyżować także pogoda. Tego dnia prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. - Jest 60 procent szans na to, że może być nieodpowiednia pogoda w czasie tak okienka startowego – zapowiedział Mark Burger, oficer ds. pogody w 45 Eskadrze Pogodowej Sił Kosmicznych USA.

Misja Artemis 1 NASA na Księżyc. Transmisja na żywo. WIDEO

Start misji Artemis 1 na Księżyc będzie transmitowany na żywo przez wiele kanałów naukowych, w tym na oficjalnym profilu NASA. Rozpoczęcie misji będziemy transmitować także na portalu RadioZET.pl. Bądźcie z nami w sobotę 3 września od godz. 20:00.

Misja Artemis 1 ma absolutnie historyczne znaczenie dla dalszej ekspansji kosmicznej. Jej podstawowym celem jest okrążenie Księżyca, a także test osłony termicznej statku Orion z powrotu z trajektorii księżycowej oraz demonstracja operacji statku Orion podczas wszystkich faz misji i test procedury odzyskania kapsuły po wodowaniu na Ziemi. Jeśli misja zakończy się sukcesem, w najbliższych latach w kierunku Księżyca wysłane zostaną misje załogowe, w tym ta, na którą wszyscy czekamy, czyli ponowne lądowanie człowieka na Srebrnym Globie.

Artemis 1 ma potrwać ok. 42 dni. W tym czasie maszyna pokona ponad 2 mln kilometrów. Kapsuła Orion przez ok. 3 tygodnie znajdować się będzie na orbicie Księżyca. To bardzo długa misja, jak na operacje księżycowe. NASA chce maksymalnie wyeksploatować wysłane urządzenia, aby mieć pewność, że nie zawiodą one podczas misji załogowych. Planowo kapsuła spadnie do Oceanu Spokojnego u wybrzeży San Diego w październiku. Terminy te jednak mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznej daty startu misji Artemis 1.

Kiedy ludzie znowu polecą na Księżyc?

– Artemis 1 będzie bezzałogowym testem, który zapewni podstawę do eksploracji kosmosu i zademonstruje nasze zaangażowanie w rozszerzonej ludzkiej ekspansji na Księżyc i dalej, na Marsa – czytamy w komunikacie NASA. – Chcemy tam wrócić, żeby wiedzieć, jak żyje się i pracuje w warunkach atmosferycznych, jakie daje Księżyc. Mamy zamiar wykorzystać nasze badania na tej planecie, aby lepiej przygotować się w perspektywie lotu człowieka na Marsa – wyjaśnił szef agencji Bill Nelson.

Rakieta SLS - Space Launch System - wystartuje z kompleksu startowego SLC-39B na terenie kosmodromu Kennedy Space Center na Florydzie. Z tego miejsca startowały w przeszłości rakiety Saturn V z misjami Apollo i wahadłowce kosmiczne. Na pokładzie statku umieszczone zostały 3 manekiny – Helga, Zohar i Campos. Będą one imitować astronautów siedzących za sterami statku kosmicznego. Kamery wewnątrz i na zewnątrz Oriona będą rejestrowały przebieg całej misji. Wszystko będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem oficjalnych kanałów NASA w mediach społecznościowych.

Jeżeli misja Artemis 1 zakończy się sukcesem, już w 2024 roku NASA chce przeprowadzić pierwszy lot załogowy kapsuły Orion z oblotem Księżyca. Powodzenie tego przedsięwzięcia ma z kolei przyczynić się do ponownego lądowania człowieka na Srebrnym Globie w 2025 roku. NASA zaplanowała łącznie 10-11 misji, z których co najmniej 3 mają zakończyć się lądowaniem astronautów na powierzchni ziemskiego satelity.

RadioZET.pl/ NASA/ Urania