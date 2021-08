Perseidy 2021 coraz bliżej. Kiedy i gdzie obserwować "spadające gwiazdy"?

Perseidy 2021 przed nami. „Noc spadających gwiazd” każdego roku w sierpniu elektryzuje miłośników astronomii i obserwatorów nocnego nieba. To wyjątkowy czas, bo w kluczowym momencie możemy dostrzec na niebie nawet 100 Perseidów w ciągu jednej godziny. W tym artykule dowiecie się, czym są Perseidy oraz kiedy i gdzie będzie można je obserwować.

Perseidy 2021 można obserwować już od lipca, ale kluczowy i wyczekiwany przez wszystkich moment przypadnie dopiero na konkretną noc w sierpniu. Widowisko będzie niezwykłe, a czujni obserwatorzy będą mogli naliczyć nawet do 100 Perseidów w ciągu jednej godziny. Księżyc zajdzie dosyć wcześnie, dzięki czemu „noc spadających gwiazd” potrwa aż do świtu, a widoczność będzie wówczas bardzo dobra.

Perseidy to meteoryty pochodzące z komety Swifta-Tuttle'a, która co 133 lata obiega Słońce. Ziemia każdego roku przechodzi w pobliżu ścieżki komety, a jej odłamki pojawiają się na naszym niebie jako rój meteorytów. Odłamki komety pędząc z prędkością 60 km/s wpadają w naszą atmosferę i w krótkiej chwili spalają się, tworząc zjawisko „spadających gwiazd”. Skąd nazwa Perseidy? Pochodzi ona od gwiazdozbioru Perseusza (w pobliżu Barana i Taurusa na nocnym niebie), z którego wydają się pochodzić meteoryty.

Perseidy 2021. Kiedy oglądać „spadające gwiazdy”? Data, godzina

W 2021 roku Perseidy można już obserwować od końca lipca. NASA informowała, że jej kamery zarejestrowały pierwsze tegoroczne Perseidy już 26 lipca (zwykle pojawiają się one na niebie w drugiej połowie miesiąca). W tych dniach obserwacje mogą być jednak mało korzystne z uwagi na niewielką liczbę „spadających gwiazd”. Prawdziwe widowisko rozpoczyna się 10 sierpnia i często jest nazywane „łzami św. Wawrzyńca” – 10 sierpnia to dzień tego świętego.

Obserwację Perseidów 2021 możemy rozpocząć właśnie 10 sierpnia, ale na ich największą intensywność trzeba będzie poczekać jeszcze kilka dni, a dokładnie do nocy z 12 na 13 sierpnia 2021 (z czwartku na piątek). To właśnie tej nocy będziemy mogli zaobserwować na niebie nawet 100 „spadających gwiazd” na godzinę, a całe widowisko potrwa do samego świtu.

Jakość naszych obserwacji jak zawsze uzależniona będzie od warunków pogodowych. Sam Księżyc tego wieczora zajdzie dość wcześnie i nie będzie rozjaśniał nam nieba, ale przeszkodą może okazać się zachmurzenie. Musimy zatem śledzić prognozę pogody i jeżeli obserwacje przypadające na szczytową noc z 12 na 13 sierpnia nie okażą się obfite w „spadające gwiazdy”, będziemy mogli podziwiać je jeszcze przez kilka dni – aż do 24 sierpnia.

Noc spadających gwiazd 2021. Gdzie oglądać deszcz meteorytów?

Podczas obserwacji nocnego nieba i zjawiska takiego jak „deszcz meteorytów” zawsze powinniśmy wybierać miejsca oddalone od miast i sztucznego oświetlenia.

Oświetlenie z ulic zanieczyszcza nam obserwację gwiazd i planet, a w tym przypadku także i Perseidów. Jeżeli zależy nam na obfitej i dokładnej obserwacji, warto w nocy z 12 na 13 sierpnia wybrać się do lasu albo na oddaloną od miasta łąkę. Jeśli planujemy wielogodzinne obserwacje, nie powinniśmy zapomnieć o ciepłym ubraniu oraz o jedzeniu i gorącej herbacie – sierpniowe noce potrafią być mocno chłodne.

Warto podkreślić, że Perseidy 2021 mogą być ostatnią okazją do obserwacji „spadających gwiazd” w nadchodzących latach. NASA zauważa, że w 2022 roku szczyt Perseidów przypadnie na pełnię Księżyca, która mocno zaburzy nam dokładną obserwację. Podobnie będzie w roku 2023. Księżyc znajdzie się wówczas wysoko na niebie i choć będzie miał kształt półksiężyca, jego światło utrudni nam podziwianie „deszczu meteorytów”. Warto zatem dobrze przygotować się na tegoroczną noc z 12 na 13 sierpnia i nie przegapić tej okazji.

Perseidy 2021 na żywo. Transmisja live w internecie

Specjalne obserwacje organizują w tym roku m.in. Gdańskie Hevelianum, które zaprasza 12 sierpnia w godz. 20.00-24.00 na podnóże Góry Gradowe, a także Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, która organizuje Piknik Spadających Gwiazd w obserwatorium astronomicznym w Piwnicach koło Torunia. Impreza odbędzie się 12 i 13 sierpnia od godz. 19.00, ale konieczna jest wcześniejsza rezerwacja biletów.

Oglądaj

Jeżeli nie będziecie mogli w tym roku obserwować „spadających gwiazd”, pamiętajcie, że NASA organizuje transmisję Perseidów 2021 na żywo w mediach społecznościowych – wydarzenie będzie prowadzone przez Biuro Środowiska Meteoroidów w Centrum Lotów Kosmicznych imienia George’a C. Marshalla. Transmisję na żywo będzie prowadzić także popularny fanpage "Z głową w gwiazdach".

RadioZET.pl/ NASA/ Urania/ International Meteor Organization