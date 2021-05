Już w środę, 26 maja, będziemy mogli zobaczyć Księżyc w ostatniej w tym roku superpełni. Tego samego dnia dojdzie też do całkowitego zaćmienia Księżyca.

Superpełnia Księżyca wynika z tego, że nasz jedyny satelita znajdzie się w punkcie położonym najbliżej Ziemi (w ramach swojej orbity). Widoczny z naszej planety będzie wydawał się nieco większy i jaśniejszy niż zazwyczaj.

Majowa superpełnia, ostatnia w tym roku, nazywana jest też jako pełnia Kwiatowego Księżyca. Mówi się też o Księżycu Kukurydzy czy Mlecznym Księżycu.

Superpełnia i całkowite zaćmienie Księżyca jednego dnia. Zjawiska będą widoczne z Polski?

Kulminacyjny punkt superpełni nastąpi o godzinie 13.13 w środę. Poprzednio można było ją obserwować w nocy z 26 na 27 kwietnia. Superpełnię poprzedzi całkowite zaćmienie Księżyca, które powinno rozpocząć się ok. 10.47 czasu wschodnioeuropejskiego. Nie będzie ono widoczne z Polski i regionu.

Do całkowitego zaćmienia Księżyca dojdzie po raz pierwszy od dwóch lat. Zjawisko potrwa przez ok. pięć godzin. Przynajmniej częściowo będzie widoczne dla mieszkańców Australii, Nowej Zelandii, Oceanii, Azji Południowo-Wschodniej oraz zachodnich regionach Ameryki Północnej i Południowej. Do zaćmienia Księżyca dochodzi, gdy Ziemia znajduje się pomiędzy Słońcem a Księżycem, a jej cień przysłania naszego naturalnego satelitę.

RadioZET.pl