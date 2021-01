Tytan to największy księżyc Saturna, jedyny w Układzie Słonecznym otoczony gęstą atmosferą, w której zachodzą skomplikowane zjawiska pogodowe. Jest to również jedyne ciało poza Ziemią, na którym odkryto powierzchniowe zbiorniki cieczy - ciekłego metanu. Kraken Mare - wypełniony ciekłym metanem największy zbiornik Tytana - jest głęboki na co najmniej 300 m. To wystarczy, aby wysłać w to miejsce zrobotyzowaną łódź "podwodną". Dane potrzebne do określenia głębokości morza zgromadziła sonda Cassini.

"Zostały już zbadane głębokość i skład każdego z mórz Tytana, oprócz największego morza Kraken Mare, które nie tylko ma wspaniałą nazwę, ale zwiera ok. 80 proc. powierzchniowych cieczy tego księżyca" - wyjaśnia Valerio Poggiali, jeden z autorów pracy opublikowanej na łamach "Journal of Geophysical Research".

Głębokie morze na Tytanie - księżycu Saturna. Co kryje Kraken Mare?

Oddalony o 1,5 mld km od Ziemi księżyc przykryty jest złotawą mgłą gazowego azotu. Pod nią jednak kryje się przypominający w pewnym sensie Ziemię krajobraz z rzekami, jeziorami i morzami ciekłych węglowodorów.

Gdy sonda Cassini w 2014 roku mknęła niedaleko Tytana z prędkością ponad 20 tys. km/h, z pomocą radaru zmierzyła Kraken Mare i jego północną zatokę Moray Sinus. Okazało się, że Moray Sinus jest głęboka na ok. 85 metrów, podczas gdy środkowa część Kraken Mare ma zbyt dużą głębokość, aby można byłą ją zmierzyć. Oznacza to, że wynosi co najmniej 300 metrów.

Badaczy zaskoczyło, że mieszanka zawiera głównie metan. Wcześniej niektórzy naukowcy spekulowali, że morze, podobnie jak zbiorniki na północy księżyca, zawiera duże ilości etanu ze względu na swój rozmiar i położenie na niskiej szerokości geograficznej. Ta obserwacja pozwala lepiej zrozumieć obieg węglowodorowych cieczy na Tytanie.

Morze ciekłego metanu na Tytanie. Wyślemy tam łódź podwodną

Badacze zaznaczają, że miejscowe środowisko to dobry model atmosfery, która mogła panować na wczesnej Ziemi. "W tym kontekście zrozumienie głębokości i składu Kraken Mare i Moray Sinus jest ważne, ponieważ umożliwia bardziej dokładną ocenę hydrologii metanu na Tytanie. Nadal jednak wiele zagadek czeka na rozwiązanie" - podkreśla Poggiali.

Naukowcy liczą jednak na przełom w badaniu księżyca Saturna. Jak twierdzą, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości na jego powierzchnię poleci łódź "podwodna", która będzie badała Kraken Mare. "Dzięki naszym pomiarom naukowcy mogą teraz oszacować gęstość cieczy z większą precyzją, dzięki temu lepiej skalibrować sonar pracujący na takiej łodzi i zrozumieć działające w morzu prądy" - wyjaśnia badacz.

Życie na Tytanie? To najbardziej obiecujące miejsce w Układzie Słonecznym

W 2026 roku na Tytana zostanie wysłana misja "Dragonfly" czyli "ważka". To sonda w kształcie czteroramiennego drona, wielkości samochodu osobowego, wyposażona w aparaturę do badania dużych cząsteczek organicznych. Na księżycu Saturna ma wylądować w 2034 roku.

"Tytan jest światem fascynującym i zupełnie innym niż nasz, a jednak wiemy, że ma wszystkie potrzebne składniki do powstania życia", mówi Lori Gaze z NASA. Jak dodaje, "jeżeli na Tytanie coś żyje, z pewnością jest zupełnie inne od wszystkiego co znamy z Ziemi. Tym bardziej misja ta wydaje się fascynująca i tajemnicza".

Poza Tytanem naukowcy przyglądają się innym księżycom w Układzie Słonecznym, m.in. Europie (księżyc Jowisza) czy Enceladusowi (księżyc Saturna), na których również istnieje szansa obecność życia.

RadioZET.pl/ PAP/ Focus/ National Geographic/ NASA