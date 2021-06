Zaćmienie Słońca 2021 będzie doskonale widoczne w Polsce. Co prawda, będzie to jedynie częściowe zaćmienie, ale i tak nie warto przegapić okazji do obserwacji. Jest to bowiem pierwsze częściowe zaćmienie widoczne z naszego kraju od ponad sześciu lat. Najważniejsze, o czym musimy pamiętać to bezpieczeństwo i odpowiednie zabezpieczenie wzroku.

Jak pisze portal Urania, "kto chciałby ujrzeć zaćmienie obrączkowe, niech śpieszy do Kanady, na Grenlandię lub do północnej Rosji. Wszystko rozgrywa się 10 czerwca 2021 roku". Jak jednak będzie przebiegać częściowe zaćmienie w Polsce?

Zaćmienie Słońca 2021. Częściowe zaćmienie. O której godzinie? Transmisja na żywo

Spektakl rozpocznie się 10 czerwca o godz. 11:45, a zakończy się przed godz. 14:00. Jak podaje Urania, w centralnej Polsce zjawisko rozpoczyna się ok. 11:48, maksimum przypada na 12:49, a koniec zaćmienia następuje ok. 13:52. Faza maksymalna zależy od naszego położenia. Im dalej na pn-zach. Polski, tym lepiej. W Świnoujściu Księżyc zakryje 16 proc. tarczy Słońca, w Bydgoszczy i Toruniu ok. 13 proc., w Warszawie 10 proc., w Krakowie już tylko 6 proc., a w Bieszczadach zaledwie 4 proc.

Transmisję na żywo z częściowego zaćmienia Słońca widocznego z Polski będziecie mogli śledzić na radiozet.pl.

W różnych miejscach w Polsce niektóre instytucje i organizacje astronomiczne będą organizować pokazy zaćmienia, dysponując stosownym sprzętem. W Warszawie na obserwacje zaprasza na przykład Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego przed swoją siedzibą przy Alejach Ujazdowskich 4 o godzinie 12.00 (należy wcześniej zgłosić chęć przybycia).

Okulary do zaćmienia Słońca. Pamiętaj o zabezpieczeniu wzroku

Portal Urania przypomina, że ze Słońcem nie ma żartów. "Absolutnie nie wolno patrzeć w jego kierunku przez jakikolwiek sprzęt optyczny - grozi to natychmiastową utratą wzroku! Chcąc śledzić zjawisko gołym okiem postarajmy się o specjalne okulary wykonane z folii mylarowej, dostępne praktycznie w każdym sklepie ze sprzętem astronomicznym. Są niedrogie, a dają nam gwarancję bezpiecznych obserwacji. Podobny efekt daje użycie szkła spawalniczego" - czytamy.

Najbezpieczniejszą metodą obserwacji jest rzutowanie obrazu Słońca z teleskopu na ekran (np. białą kartkę). Zaćmienie można też dojrzeć bez teleskopu. Są do kupienia specjalne okulary do obserwacji zaćmień Słońca.

Znane są też domowe metody, takie jak patrzenie przez zadymioną szybkę czy płytę CD, aczkolwiek należy z nimi postępować z rozwagą (nie przesadzać z długością czasu wpatrywania się przez takie przyrządy w Słońce), gdyż nawet one nie są do końca bezpieczne dla wzroku.

Zaćmienia Słońca występują względnie często – od dwóch do pięciu razy w roku, przy czym widoczne są tylko na określonych obszarach Ziemi, dlatego dla danego miejsca są dużo rzadsze. Zaćmienia całkowite to z perspektywy pojedynczej miejscowości naprawdę rzadkość, statystycznie w jednym obszarze występują co 370 lat. W Polsce ostatnie zaćmienie całkowite było widoczne w 1954 roku (Suwałki, Sejny), a następne będzie w 2075 roku. Na zaćmienie obrączkowe widoczne z naszego kraju trzeba będzie z kolei poczekać aż do 2135 roku. Zdecydowanie częściej z Polski możemy dostrzec zaćmienia częściowe. Poprzednie było 21 czerwca 2020 roku, z tym że zakryty był jedynie sam skrawek słonecznej tarczy (poniżej 1 proc.), widoczny z Bieszczad. Zaćmienie częściowe realnie widoczne z całej Polski było 20 marca 2015 roku. Następne po tegorocznym przypadnie 25 października 2022 roku.

RadioZET.pl/ Urania.edu.pl/ Z głową w gwiazdach/ PAP