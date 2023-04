Wystartowała największa rakieta w historii. Super Heavy Starship w powietrzu

Lot z kosmodromu SpaceX w Teksasie to pierwsza pełna próba Starship, statku kosmicznego, który ma zabrać ludzi na Księżyc w ramach misji NASA Artemis III, a według planów szefa SpaceX Elona Muska - także na Marsa.

To najpotężniejsza zbudowana dotąd rakieta, w zamierzeniu kilkakrotnie przewyższająca siłę nośną największej rakiety SLS NASA. Ma mieć zdolność do wyniesienia w kosmos 100-tonowych ładunków (możliwości SLS - to 27 ton).

Więcej informacji wkrótce.

RadioZET.pl/PAP