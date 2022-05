Burze i nawałnice w całej Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia

IMGW, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, opublikował we wtorek najnowsze prognozy pogody dotyczące najbliższych dni. Synoptycy przewidują w czwartek i w nocy z czwartku na piątek pojawienie się burz z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Możliwe jest także wystąpienie nawałnic.

Dla województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego i części pomorskiego - prawdopodobnie wydane zostaną ostrzeżenia pierwszego stopnia, obowiązujące od rana w czwartek do rana w piątek. Dla woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego mają zostać wydane ostrzeżenia - II stopnia. W tych rejonach prognozowane są burze z gradem.

Burze w całej Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia

Już w środę słabe burze są możliwe na północy kraju. Mogą być z nimi związane opady około 10 mm i porywy wiatru do 50-60 km/h oraz grad. "Jeśli burze się rozwiną, to mogą być dobrze zorganizowane - możliwe są superkomórki. Nie ma zagrożenia dużymi opadami, ale mogą im towarzyszyć porywy wiatru do 60 km/h oraz grad" - brzmi prognoza IMGW na środę.

- W nocy z wtorku na środę niemal w całym kraju się zachmurzy i zacznie padać deszcz. Będzie za to cieplej, temperatura wyniesie nawet 14 stopni Celsjusza na południowym zachodzie - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.

W nocy na południowym wschodzie będzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie wzrastało. Na północnym zachodzie zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 10 stopni w centrum i 14 stopni na południowym zachodzie, nad morzem 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W środę pogoda się pogorszy, będzie więcej opadów. W północnej połowie kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na Pomorzu możliwe lokalne burze. Najwięcej słońca będzie na południu kraju.

Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 stopni na Dolnym Śląsku. Nad morzem od 15 do 18 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP - Luiza Łuniewska, Jacek Buraczewski