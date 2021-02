Alert RCB, w nocy będzie nawet -20 stopni. "Uważajcie na siebie"

Zapowiada się wyjątkowo mroźna noc. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownym spadkiem temperatury i apeluje o ostrożność. "Do minus 20 stopni może spaść temperatura w nocy na południu i wschodzie Polski" - głosi alert.

Alert RCB dotyczy gwałtownych spadków temperatury, których możemy spodziewać się już dziś w nocy. "Do minus 20 stopni może spaść temperatura w nocy na południu i wschodzie Polski. Uważajcie na siebie, zwracajcie uwagę na to, czy ktoś nie potrzebuje pomocy" - czytamy we wpisie na Twitterze.

Dodano w nim, że IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed mrozem i silnymi opadami śniegu w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ze strony internetowej IMGW wynika, że Instytut ostrzega przed silnym mrozem, który ma się pojawić w województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim. Z kolei w województwie pomorskim prognozowane są intensywne opadu śniegu.

Wcześniej IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi mrozami dla województw: podkarpackiego świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego. Alerty IMGW obejmują też części województw: podlaskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia te obowiązują od niedzielnego wieczora do wtorku rano. Instytut również już wtedy informował, że temperatura w tych regionach może spaść do - 20 st. C. Ponadto ostrzeżenia dotyczą też obfitych opadów śniegu w tych regionach.

Meteorolodzy ostrzegli też przed silnymi mrozami w części Mazowieckiego i Lubelskim, które będą utrzymywać się w nocy z poniedziałku na wtorek. Temperatura minimalna wyniesie wtedy - 15 st. C.

