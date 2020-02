RCB rozsyła sms-y. „Jeśli możesz, zostań w domu”

Orkan Sabina namieszał w pogodzie w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) informowało o nim już w niedzielę. We wtorek sytuacja wciąż jest dynamiczna, a na terenie niemal całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego przed silnym wiatrem. W związku z niepokojącymi prognozami RCB wysłało sms-y z ostrzeżeniami.

Alert RCB rozesłano we wtorek do osób przebywających w trzech województwach. Sms od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o treści: Uwaga! Dziś (11/02) bardzo silny wiatr. Zabezpiecz rzeczy, które porwane wiatrem mogą stanowić zagrożenie. Jeśli możesz, zostań w domu dostali lub dostaną mieszkańcy i osoby będące na Podkarpaciu, w województwie małopolskim (w powiatach: dąbrowskim, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, tarnowskim i Tarnów) i w województwie świętokrzyskim ( w powiatach: buskim, opatowskim, ostrowieckim, sandomierskim i staszowskim).

Alert RCB - co to jest?

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Powstaje na podstawie otrzymywanych z ministerstw i służb (np. z policji, straży pożarnej) oraz z urzędów i instytucji centralnych (np. IMGW), a także z urzędów wojewódzkich informacji o zagrożeniach. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Alert RCB - komunikat SMS. Co to jest, jak działa i czemu służy?

Przybywa alarmów IMGW, na Bałtyku sztorm

Nad morzem panuje sztorm do 10 stopni w skali Beauforta - podało we wtorek po południu IMGW. Obowiązuje tam też ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia, które wydano dla południowo-wschodniej części Bałtyku. W Gdańsku i we Władysławowie instytut zanotował przekroczenie stanu ostrzegawczego wody.

We wtorek obowiązują alerty przed silnym wiatrem dla 12 województw. Na południowym wschodzie kraju stopień ostrzeżeń wzrósł z pierwszego do drugiego.

RadioZET.pl/RCB/IMGW