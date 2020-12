Zima na dobre rozgościła się już w północnych Włoszech. O tym, że spadło tam od 80 do 140 centymetrów śniegu i o śnieżnych zamieciach, które uniemożliwiają kierowcom samochodów jazdę, pisaliśmy w niedzielę. Potężne opady śniegu miały miejsce jednak nie tylko tam. Zasypana śniegiem jest także część Szwajcarii, Austrii, Węgier, Słowacji i Rumunii. Powstały tam zaspy o wysokości do nawet czterech metrów! Z kolei we włoskich Alpach, na terenie Madonna di Campiglio, być może zostanie odnotowany rekord obfitości opadów.

W wielu z tych miejsc intensywne opady śniegu wiążą się jednak z poważnymi utrudnieniami, między innymi na drogach. Zagrożone jest też bezpieczeństwo mieszkańców – potężne śnieżyce powodują lawiny, mogą przyczynić się do zawalenia się budynków, są też źródłem powodzi i podtopień.

Atak zimy w Europie. Gruba, lodowa pokrywa na drogach

Niesamowite zdjęcia docierają również ze Szwajcarii. Na drogach tworzy się ogromne lodowa pokrywa. Największe śnieżyce miały miejsce w górach Jura, w Mont-la-Ville. Najbardziej sparaliżowana przez śnieg była droga Col du Mollendruz.

fot. PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

fot. PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

fot. PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

fot. PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Podobna sytuacja jest w Rumunii i na Słowacji. Intensywne opady śniegu na dłuższy czas sparaliżowały ruch drogowy w tych krajach. Śnieg spadł w stolicy Rumunii, Bukareszcie a na terenie Słowacji opady miały miejsce w Bańskiej Bystrzycy.

Śnieg zasypał także północną część Węgier. W sieci pojawiły się m.in. malownicze zdjęcia z parku krajobrazowego Börzsöny.

W Polsce również prognozowany są opady śniegu. We wtorek 8 grudnia słabe deszcze oraz deszcze ze śniegiem ma pojawić się w północno-wschodniej części kraju.

