Silny mróz w nocy. W tych regionach temperatura spadnie do -15 stopni

Na styku dwóch województw w Polsce północno-wschodniej wystąpi w środę silny mróz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w tej sprawie ostrzeżenia pierwszego stopnia. W nocy temperatura może spaść nawet do -15 stopni Celsjusza.

Mróz utrzymuje się w północno-wschodniej Polsce od kilku dni. W najnowszej prognozie IMGW dla tego regionu wydano specjalne ostrzeżenia.

Instytut przewiduje, że temperatura wyniesie w nocy od -13 st. Celsjusza do nawet do -15 stopni. Alerty przed silnym mrozem wydano dla części dwóch województw: warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

W dwóch województwach chwyci silny mróz. Wydano alerty

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 19 w środę do godz. 9 w czwartek. Na Warmii i Mazurach alertami objęto powiaty gołdapski, olecki i ełcki. Na Podlasiu są to powiaty: sejneński, augustowski, grajewski, moniecki, sokólski, suwalski oraz miasto Suwałki.

Mrozowi będzie towarzyszył wiatr osiągający średnią prędkość od 15 do 20 km/h. Sprawi on, że odczuwalna temperatura może być jeszcze niższa. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi od 70 do 80 procent.

