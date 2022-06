Bomba ciepła i pierwsze upały? Zaskakująca prognoza na czerwiec

Pogoda długoterminowa na czerwiec 2022 roku nie przewiduje gwałtownej zmiany i upalnych dni. Serwis TwojaPogoda.pl przypomina, że w 2021 roku pierwszy upał w Polsce odnotowano już 11 maja. Z kolei w 2020 roku dopiero 7 czerwca. Synoptycy są zgodni, że na "bombę ciepła" musimy jeszcze poczekać.

Wszystko wskazuje na to, że chłodna, deszczowa pogoda, jaka towarzyszyła nam w końcówce maja, jest już za nami. W piątek 3 czerwca w południowej, centralnej i zachodniej części kraju temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie może sięgnąć nawet 25 stopni.

Kiedy nadejdą upały? Prognoza długoterminowa na czerwiec

W sobotę nadal będzie ciepło, ale na wschodzie i południu możliwe będą burze i opady gradu. Pogoda poprawi się w niedzielę 5 czerwca. Na termometrach w całym kraju zobaczymy od 20 do 25 stopni Celsjusza.

Synoptycy przewidują, że pewne zmiany nastąpią po 6 czerwca. Wówczas na termometrach zobaczymy ponad 25 stopni Celsjusza, ale jest duża szansa, że temperatura sięgnie nawet 29 stopni. Z kolei w połowie tygodnia spodziewany jest niewielki spadek temperatury, któremu towarzyszyć będą burze i ulewne deszcze.

"Napływ gorących mas powietrza według ECMWF widać już w poniedziałek 6 czerwca w Polsce. Wysokie, letnie i przyjemne temperatury pojawią się w całym kraju. Na południu i w centrum czeka nas wg. wyliczeń modelu gorący dzień. Temperatury w tych regionach kraju sięgać mogą 28 stopni Celsjusza. Czy padnie upał? Model tego nie wylicza, jednak przy tak wysokich temperaturach nie można wykluczyć lokalnych trzydziestek. We wtorek i środę gorące, zwrotnikowe powietrze (a więc i szanse na upał) wypchnięte mają być wedle wyliczeń modelu do wschodniej połowy kraju. Na ten moment wygląda to na potencjalnie niebezpieczną sytuację pogodową. Prawdopodobnie nad Polską znajdzie się zafalowany front atmosferyczny, a to przynieść może bardzo silne burze" - wskazują FaniPogody.pl.

Do 20 czerwca pogoda będzie wyglądać w Polsce bardzo podobnie. Temperaturom sięgającym 20-25 st. Celsjusza towarzyszyć będą burze i opady. Upały i pierwsze "trzydziestki" możliwe będą jedynie lokalnie.

RadioZET.pl/ TwojaPogoda.pl/ FaniPogody.pl