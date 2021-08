IMGW ostrzegł przed silnym deszczem oraz burzami w pasie polskiego wybrzeża. Już wcześniej Instytut zapowiadał, że po południu na północy Polski będzie chłodniej, wietrznie i bardziej deszczowo.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 70 mm" – przekazał Instytut.

Burze z deszczem i silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW, w tym drugiego stopnia

Opadom deszczu towarzyszyć będzie, poza burzami, silny wiatr, osiągający w porywach do 80 km/godz. - Na lepszą pogodę mogą liczyć mieszkańcy centrum i południa – tam pojawi się więcej słońca – zapowiedział Grzegorz Walijewski, synoptyk IMGW.

Dla powiatów puckiego, wejherowskiego, lęborskiego oraz słupskiego prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 50 do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru z prędkością do 80 km/godz. Burze mogą występować jedynie dzisiaj i w nocy. Jest to ostrzeżenie drugiego stopnia.

Dla powiatów sławieńskiego oraz koszalińskiego prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Miejscami spadnie od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Deszczom będą towarzyszyć burze z porywami wiatru z prędkością do 90 km/godz. W sprawie wydano alert burzowy pierwszego stopnia, a w powiecie sławieńskim - również przed silnym wiatrem.

RadioZET.pl/Meteo.imgw.pl/PAP