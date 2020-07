Burze z gradem nad Polską. IMGW wydał w sobotę po południu ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami i lokalnie gradem dla województw łódzkiego, wielkopolskiego, małopolskiego. Instytut prognozuje podobne zagrożenia także w pozostałych regionach centralnej, południowo-wschodniej i południowej Polski.

W alercie pierwszego stopnia IMGW ostrzega przed wystąpieniem w Łódzkiem i Wielkopolsce miejscami burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwy jest grad.

W województwie łódzkim ostrzeżenie dotyczy siedmiu powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, Skierniewic, skierniewickiego, zgierskiego.

W Wielkopolsce alert obowiązuje dla dwudziestu czterech powiatów w centrum i na południu regionu (gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kaliskiego, Kalisza, kolskiego, Konina, konińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, Leszna, nowotomyskiego, ostrowskiego, pleszewskiego, Poznania, poznańskiego, rawickiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego, tureckiego, wolsztyńskiego i wrzesińskiego).

W województwie małopolskim ostrzeżenie wydano dla centralnej części regionu, gdzie możliwe są burze - deszcz miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h i miejscami grad. Alert dotyczy pięciu powiatów Małopolski (bocheńskiego, Krakowa, limanowskiego, myślenickiego, wielickiego) do godz. 19.00.

Burze mogą być śmiertelnie niebezpieczne

IMGW podaje, że podobne zagrożenia mogą wystąpić także w województwach: mazowieckim (na południe od Warszawy), lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, śląskim, opolskim i dolnośląskim (na wschód od Legnicy, łącznie z Wrocławiem), a także we wschodniej części województwa lubuskiego (na wschód od Zielonej Góry).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Do jednej z takich tragedii doszło w sobotę. 44-letni oraz jego 8-letni syn zostali porażeni piorunem i trafili do szpitala w ciężkim stanie.

