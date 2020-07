Burze w 7 regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek wieczorem ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla siedmiu województw. W kilku powiatach województwa podlaskiego obowiązuje alert drugiego stopnia.

Alertem pierwszego stopnia objęte są województwa wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie.

Na tym obszarze mogą wystąpić burze z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może padać grad.

Burze w 7 regionach Polski. IMGW wydaje alerty drugiego stopnia!

Alert drugiego stopnia obowiązuje natomiast w kilku zachodnich powiatach woj. podlaskiego. Tam prognozuje się burze z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, a lokalnie nawet do 60 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami również może padać grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane.

RadioZET.pl/PAP/IMGW