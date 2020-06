Burze z gradem w całym kraju. IMGW ostrzega: może być groźnie

Burze, gwałtowne porywy wiatru i deszcze – to prognoza pogody na czwartek. Burze pojawią się najprawdopodobniej w całej Polsce – alarmuje TVN Meteo.

Podczas burz wystąpić mogą bardzo gwałtowne porywy wiatru, który miejscami osiągnie nawet do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie również grad.

Temperatura natomiast wyniesie maksymalnie 28 stopni Celsjusza (Sulwaszczyzna). Z kolei najzimniej będzie na Nizinie Szczecińskiej – od 24 st. C.

Ostrzeżenia w całym kraju

IMGW wydał alerty ostrzegawcze przed burzami z gradem dla każdego regionu. Ostrzeżenia przed burzami z gradem obejmują cały kraj poza czterema powiatami na północnym-wschodzie województwa zachodniopomorskiego.

Alerty mają pierwszy, najniższy stopień. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz sięga 80-90 procent. Synoptycy prognozują, że burze w towarzystwie gradu i silnego wiatru mogą występować od godzin przedpołudniowych do późnonocnych.

Według prognozy zagrożeń udostępnianej przez IMGW w piątek sytuacja się pogorszy. Alerty nadal będą obejmować cały kraj, ale wzrosną do drugiego stopnia w województwach mazowieckim, lubelskim i zachodniopomorskim. W piątek zaczną przesuwać się na północny-wschód. W tej części kraju mają zostać wydane alerty pierwszego stopnia

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW prawie całą Europę obejmują niże, jedynie krańce północne i północno-wschodnie są w zasięgu słabych wyżów. Znajdujemy się pod wpływem niżu z ośrodkiem nad południową Polską, wędrującego wolno nad Wielkopolskę. Od Pomorza po Dolny Śląsk przebiega strefa frontu ciepłego. Ze wschodu napływa bardzo ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie wolno spadać.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm na północnym zachodzie, do 30 mm na przeważającym obszarze i do 40 mm lokalnie na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna od 18 st. do 22 st. nad morzem oraz w rejonach podgórskich i od 23 st. do 28 st. na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich, na zachodzie kraju skręcający na północny i zachodni, w czasie burz w porywach do 80 km/h, lokalnie 90 km/h.

W nocy na południu i zachodzie zachmurzenie przeważnie duże, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, początkowo lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów przeważnie do 15-20 mm, tylko na północy do 10 mm, a na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 25 mm. Po północy lub nad ranem w pasie od Pomorza po południowy wschód kraju lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 15 st. do 18 st., nieco chłodniej w rejonach podgórskich i miejscami nad morzem, od 12 st. do 15 st. Wiatr w centrum słaby, zmienny; na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na wschodzie południowo-wschodni i wschodni, na zachodzie z kierunków północnych oraz zachodni; w czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda w stolicy

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów deszczu w burzach od 15 mm do 30 mm. Temperatura maksymalna 28 st. Wiatr słaby, chwilami wzmagający się do umiarkowanego, w czasie burz w porywach do 80 km/h, wschodni i południowo-wschodni.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przejściowo możliwe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, możliwe burze, szczególnie w pierwszej połowie nocy, lokalnie opad małego gradu. Suma opadów deszczu w burzach do 20 mm. Temperatura minimalna 18 st. Wiatr słaby, w czasie burz w porywach do 70 km/h, wschodni i południowo-wschodni.

