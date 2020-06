Burze z gradem w prawie całej Polsce. Jest zagrożenie kolejnymi powodziami

Burze z gradem w prawie całej Polsce – alarmuje IMGW w niedzielę. Poza północno-wschodnim krańcem, województwem podlaskim i wschodnią częścią województwa warmińsko-mazurskiego, na pozostałym obszarze kraju grożą w niedzielę burze z gradem oraz porywisty wiatr - podał po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW poinformował, że prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm i można spodziewać porywów wiatru do 90 km/h. Miejscami wystąpi grad.

Burze z gradem w prawie całym kraju

Ostrzeżenie dotyczy wszystkich województw poza podlaskim oraz wschodnią częścią warmińsko-mazurskiego.

IMGW nadał ostrzeżeniu rangę pierwszego stopnia, czyli najniższą.

Oznacza to, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

RadioZET.pl/PAP/IMGW