Przez Polskę przejdą burze z gradem. Alerty w 13 województwach

Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem, które pojawią się we wtorek w północno-wschodniej Polsce, w centrum i na południu kraju. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia dla łącznie trzynastu województw. Burze z gradem spodziewane są w niektórych regionach już od godz. 7.30. We wtorek zjawiska te pojawią we wszystkich województwach z wyjątkiem: pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Burze z gradem w dużej części Polski. Alerty IMGW w 13 województwach

W regionach objętych alertem prognozowane są we wtorek burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. Obszary objęte alertami IMGW widać na poniższej mapie.

fot. IMGW

Na wschodzie i w centrum kraju burze z gradem mogą utrzymać się do piątku. Ostrzeżenia IMGW są przez synoptyków na bieżąco aktualizowane.

RadioZET.pl/PAP/IMGW