Burze z gradem w prawie całej Polsce. Ostrzeżenia dla 11 województw

Gdzie jest burza? To pytanie będą sobie zadawać mieszkańcy większości regionów Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał bowiem ostrzeżenia przed burzami, w dodatku z gradem. Obszar, który obejmują, widoczny jest na poniższej mapie:

Alerty pierwszego stopnia wydano dla całych województw:

lubelskiego

mazowieckiego

łódzkiego

podkarpackiego

małopolskiego

świętokrzyskiego

kujawsko-pomorskiego

Ostrzeżenia dotyczą również części powiatów w województwach:

pomorskim

wielkopolskim

śląskim

warmińsko-mazurskim

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - czytamy w opisie na Twitterze IMGW.

Polscy Łowcy Burz: burze będą znacznie bardziej aktywne niż w weekend

Przed burzami ostrzegają także Polscy Łowcy Burz, który na swoim profilu na Facebooku również zamieścili mapę. Wynika z niej, że ryzyko wystąpienia burz zachodzi praktycznie w każdym województwie.

"Burze przemieszczać się mają z północy na południe z lekkim odchyleniem na południowy-wschód. Towarzyszyć im mogą przede wszystkim wysokie sumy opadów (niewielka prędkość przemieszczania). Suma opadów w dość krótkim czasie osiągnąć może 20-25 mm. Możliwe są opady gradu (do 2-3 cm średnicy) jak i silniejsze porywy wiatru (do 65-70 km/h). Burze będą znacznie bardziej aktywne niż w niedzielę. Przynosić będą one większą ilość wyładowań atmosferycznych" - piszą PŁB na swojej stronie internetowej.

