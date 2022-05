Burze z intensywnie padającym deszczem wystąpią w niedzielę na północy Polski. Przed nami kolejny stosunkowo chłodny dzień, dopiero w połowie przyszłego tygodnia możemy spodziewać się zmiany pogody.

- Od środy spodziewamy się wyraźnej poprawy pogody i napływu ciepłego powietrza – prognozuje dla PAP Michał Folwarski, synoptyk IMGW-PIB.

Burze z deszczem na północy Polski. "Możliwy mały grad"

Według Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, pogodę nad Polską kształtuje rozległy niż znad północno-wschodniej Europy, za sprawą którego napływa chłodne i wilgotne powietrze. Podobna pogoda utrzyma się do wtorku.

W niedzielę IMGW wydał alerty przed burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują w całości województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie, a ponadto północne powiaty województw zachodniopomorskiego i podlaskiego. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Możliwy jest mały grad" – ostrzegł Instytut.

- W niedzielę najwięcej opadów spadnie na północy i zachodzie Polski. Oprócz przelotnych opadów deszczu będą też burze, w czasie których porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h. Na Warmii i Mazurach, w burzach może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Pokropić może także w centrum kraju. Najwięcej słońca i najmniej chmur będzie na południowym wschodzie. Tu też będzie najcieplej - do 20 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze 15-17 stopni, tylko na południu lokalnie do 18. Najchłodniejszym miejscem będzie rejon Helu, gdzie spodziewamy się maksymalnie 12 stopni - powiedział Michał Folwarski z IMGW-PIB.

RadioZET.pl/PAP/Meteo.imgw.pl