Fala chmur, deszczów i burz dotarła nad Polskę. Niedziela będzie pochmurnym dniem w całej Polsce. Na wschodzie i w górach zagrzmi i powieje mocniej, nawet do 80 km/godz. Ochłodzi się, temperatura spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda na niedzielę nie zachęci do aktywności w terenie. Nad Polskę zachodnią dotarła też fala chłodu, w pasie od Szczecina do Wrocławie termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 16 d 19 stopni Celsjusza. Jeszcze niedawno były to wykazy dla… nocy.

Deszcz, burze, ale i ciepło będzie dziś na wschodzie kraju. OD 22 stopni C na Suwalszczyźnie do 24 stopni na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, które będą najcieplejszymi rejonami kraju.

Spadnie dziś ok. 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Nieco więcej wody możemy spodziewać się w górach. W Tatrach i Beskidach spodziewamy się opadów rzędu 10, na wet 20 litrów na metr kwadratowy. Lepiej odpuścić sobie dziś wyprawę na szlak, w górach ma też zagrzmieć.

RadioZET.pl/PAP